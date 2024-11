43 scimmie sono scappate da un centro di ricerca: “cittadini, tenete chiuse porte e finestre”

43 giovani scimmie femmine sono scappate dall’Alpha Genesis Primate Research Center nella Carolina del Sud lo scorso 6 novembre e ancora non sono state rintracciate

Un’imprevista fuga ha scosso la piccola cittadina di Yemassee, nella Carolina del Sud, dove 43 giovani scimmie, appartenenti alla specie dei macachi rhesus, sono riuscite a scappare dal loro recinto presso l’Alpha Genesis Primate Research Center.

L’incidente è avvenuto lo scorso 6 novembre, quando una porta dell’enclosure è stata accidentalmente lasciata aperta, consentendo ai primati di fuggire nell’area boschiva circostante. Le scimmie in fuga, tutte femmine e ancora troppo giovani per essere coinvolte in esperimentazioni, sono descritte come molto timorose e difficili da avvicinare.

Nonostante l’apparente non aggressività, le forze dell’ordine hanno lanciato un avviso ai residenti della zona, invitandoli a mantenere porte e finestre ben chiuse per evitare che le scimmie possano entrare nelle abitazioni. Le autorità hanno spiegato che i primati, sebbene non pericolosi, potrebbero diventare più nervosi e imprevedibili se provocati o se si sentono minacciati, soprattutto a causa della fame.

Inoltre hanno chiesto ai cittadini di evitare l’area intorno al centro di ricerca e di non cercare di interagire con le scimmie se avvistate. L’unica azione corretta in caso di avvistamento è quella di contattare immediatamente il 911.

Non è la prima fuga: ne era avvenuta un’altra nel 2016

Nel frattempo, il dipartimento di polizia di Yemassee sta collaborando con l’Alpha Genesis Primate Research Center e altri enti locali per catturare gli animali. Sono state installate trappole per cercare di fermare la fuga, e il personale del centro di ricerca sta utilizzando telecamere a infrarossi per monitorare i movimenti delle scimmie. Per ora, non ci sarebbero rischi evidenti per la salute pubblica, ma la situazione resta sotto stretta sorveglianza.

Secondo il CEO del centro, Greg Westergaard, l’incidente è stato frustrante, ma si spera di risolverlo in modo rapido e sicuro. Purtroppo però non è la prima volta che si verificano fughe dal centro: un episodio simile è avvenuto nel 2016, quando 19 primati scapparono dalla struttura per poi essere recuperati dopo sei ore.

L’Alpha Genesis è una delle principali strutture di ricerca sui primati in America, impiegata per esperimenti biomedici, ma questi due eventi hanno messo sotto i riflettori le problematiche legate alla sicurezza all’interno di questi centri.

ESCAPED PRIMATES UPDATE – 5:50PMAlpha Genesis CEO Greg Westergaard told CBS News earlier today the 43 primates escaped… Posted by Yemassee Police Department on Wednesday, November 6, 2024

