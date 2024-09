Salute degli animali domestici: 10 falsi miti e leggende metropolitane a cui dovremmo smettere di credere

Dovremmo proprio smetterla di continuare a credere a questi miti e leggende metropolitane sulla salute degli animali. Con internet a disposizione ormai basa veramente poco per cercare informazioni precise e veritiere

Nonostante siamo nel 2024 e internet sia praticamente alla portata di tutti, con tutte le informazioni contenute ecco che fra i proprietari di cani e gatti continuano a imperversare miti e leggende metropolitane sulla salute degli animali. Miti del tutto infondati, si intende, ma è difficile debellare tali dicerie e voci. E poco importa se il veterinario si sgola per spiegare che no, quella cosa non è vera, ma è solo una diceria: molti proprietari preferiscono credere a ciò che ha detto il cugino del salumiere del vicino di casa dell’estetista.

Sfatiamo questi miti e leggende metropolitane sulla salute degli animali!

Di seguito troverete alcuni dei più comuni e, purtroppo, gettonati miti e leggende metropolitane che ancora circolano imperterrite sulla salute degli animali.

Il mio cane/gatto non ha le pulci: non le vedo!

Solitamente questa frase è proferita tre secondi prima che il veterinario indichi la pulce che sta correndo fra il pelo dell’animale in questione o la miriade di feci di pulci nascosta nel mantello. Il fatto di non vedere le pulci non vuol dire che non ci siano. Le pulci vivono sul cane quando sono adulte, ma gli stadi di uova, larva e pupa si trovano nell’ambiente. (LEGGI anche: Differenza fra pulci, zecche e pidocchi in cane e gatto: sono una veterinaria e ti spiego come distinguerli)

Per di più, se il cane o il gatto è allergico alle pulci, non è allergico alla pulce che corre fra il pelo, bensì alla saliva della pulce che morde l’animale.

La visita di un criceto costa di meno di quella di un cane perché più piccolo

No, non funziona così: le visite non vanno un tot al kg. Una visita è sempre tale, sia che il veterinario stia visitando un cane di 2 kg, un Alano di 50 kg, un gatto o un criceto.

Il gatto mi fa la pipì in giro per dispetto

No, gli animali non fanno dispetti, quella è una prerogativa del tutto umana. Un gatto che urina in giro nella maggior parte dei casi ha un inizio di problemi alle vie vescicali (calcoli, FLUTD, cistite…). In tutti gli altri casi sta semplicemente cercando di comunicare un disagio.

Cane che fa la pipì in casa o distrugge casa quando non ci siamo? Idem come sopra: nel primo caso spesso è indice di un disturbo alle vie urinarie, mentre nel secondo di forme di ansia da separazione.

I cani hanno sempre mangiato ossa e avanzi

Sì, decenni fa mangiavano quelli e morivano giovani. Migliorando l’alimentazione, invece, si riesce a farli vivere più a lungo. Ossa e avanzi non sono adatti alla dieta del cane (a eccezione di chi segue la BARF vera e propria, ma in questo caso non si parla di prendere delle ossa a caso e somministrarle al cane, bensì di una dieta specifica).

Le ossa, infatti, possono causare ostruzione intestinale o perforazione intestinale. Mentre gli avanzi non sono adatti alle capacità digestive del cane, mettendoli così a rischio di sviluppare gastroenteriti croniche, pancreatiti, diabete…

Gli animali a pelo corto perdono meno pelo

Falsissimo, perdono il pelo esattamente come quelli a pelo lungo. Si notano semplicemente di meno perché sono più corti. Ma sono anche più difficili da togliere da divani e maglioni.

Gli animali a pelo corto causano meno allergia

Falsissimo, l’allergia è scatenata da proteine presenti nella saliva degli animali, non dal pelo.

Se il cane ha il naso caldo allora è malato

Falsissimo di nuovo. La temperatura del naso deriva fondamentalmente da quella dell’ambiente. La diceria nasce dal fatto che uno dei sintomi del Cimurro è un naso secco, asciutto e screpolato. Da lì si è iniziato a dire che se il cane non ha il naso freddo e umido, allora è malato.

Le ferite degli animali guariscono da sole perché se le leccano

Probabilmente se si tratta di un graffio infinitesimo sì. In realtà però, se il cane o il gatto continuano a leccarsi le ferite, le infiammano continuamente, approfondiscono e ampliano la lesione, ne riducono la possibilità di cicatrizzazione e rischiano di infettarla con i batteri presenti nella bocca.

Il cane/gatto mangia erba per vomitare

Più o meno. Molti cani e gatti mangiano l’erba e non vomitano. Tuttavia se il cane mangia troppa erba finisce con l’irritare lo stomaco visto che questa contiene troppa silice e non è adatta a essere digerita dal suo stomaco.

Cani e gatti devono fare almeno una cucciolata per stare bene

Falsissimo, far riprodurre un cane o un gatto non influenza minimamente né la salute fisica né quella mentale dell’animale. Quello che è vero è che se li si sterilizza nel giusto periodo, si riduce il rischio di sviluppo di tumori mammari e infezioni dell’utero.

