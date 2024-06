Sai che in Italia si fanno ancora esperimenti sui cani? Ti mostro gli ultimi beagle salvati (per ora) dall’Aptuit di Verona

Vivisezione: 2000 beagle utilizzati da una multinazionale con sede a Verona non verranno sottoposti (per ora) ad atroci esperimenti. Il TAR si è pronunciato sospendendo l'autorizzazione ai test dopo la richiesta delle associazioni e i terrificanti dettagli emersi dalle indagini

Esperimenti con alti livelli di dolore e prove di ogni genere. Si testa di tutto sugli animali, anche sui cani. È così nel mondo e in Italia, dove la sperimentazione animale viene ancora praticata.

Succede a Verona, dove la multinazionale farmaceutica Aptuit effettua test su primati e cani di razza beagle, ma ora le autorizzazioni sono sospese. Lo ha stabilito il TAR del Lazio, dopo le indagini condotte dalla Procura di Verona, che hanno portato al sequestro di 25 ex cavie.

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto la richiesta dell’associazione LAV decretando nella sentenza che:

appaiono sussistere gravi illegittimità commesse all’interno dello stabulario in relazione alla modalità di detenzione dei cani nonché in relazione alla qualificazione del dolore, alla classificazione delle procedure ed alla pratica del riutilizzo; che per l’articolo 9 della Costituzione e per l’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea è necessario assicurare il benessere degli animali”