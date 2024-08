Ragno violino, nuovo caso di morso: quanto è davvero pericoloso? Come capire quali sono i rischi reali

Gli ultimi fatti di cronaca riportano l'attenzione sull'ormai noto ragno violino. Ma quanto una sua puntura è realmente pericolosa?

“Comincia a presentarsi come una puntura di zanzara e inizia a gonfiarsi, scurirsi e sentite un forte formicolio“, così su Facebook una 25enne di Marghera, Martina Berti, ha raccontato di essere stata morsa da un ragno violino mentre era in casa e ha lanciato un appello a non sottovalutare ciò che può accadere dopo. Ragno violino, quindi, la cui puntura avrebbe potuto essere mortale (come purtroppo è capitato pochi giorni fa a un ragazzo nel Salento). Ma di che si tratta? E davvero dobbiamo spaventarci?

Non esattamente. La puntura del ragno violino non porta a letali conseguenze se presa in tempo: il Loxosceles rufescens è infatti una specie velenosa sì, in grado di provocare “problemi di rilevanza medica”, ma non per forza mortale.

Leggi anche: Ragno violino: ti spieghiamo come riconoscere il suo morso e quali effetti ha sul corpo

Da tenere in conto ci sono alcuni fattori come la quantità di veleno iniettata dalla specie o la sensibilità di un soggetto al veleno e il fatto che il ragno violino non attacca a meno che non si senta minacciato.

Cos’è il ragno violino

È un animale dalle dimensioni contenute – appena 7-9 millimetri di lunghezza per gli esemplari maschi e 8-13 millimetri per le femmine, con zampe lunghe e tre coppie di occhi (rispetto alle quattro che caratterizzano la maggior parte dei ragni).

Il ragno violino non è una specie aliena (anzi piuttosto diffuso in tutta Italia, soprattutto al Nord) e non è animale aggressivo: il suo morso si verifica solo in conseguenza di una minaccia per l’animale che, preso dalla paura, è portato ad aggredire.

Come riconoscere il morso del ragno violino

All’inizio c’è solo un ponfo, ma in 48-72 ore la zona colpita può andare in necrosi e formare un’ulcera (colore scuro) di alcuni centimetri. Si tratta del loxoscelismo, che colpisce soprattutto le persone allergiche. Dopo un adeguato trattamento medico (rivolgetevi subito a un dottore), guarisce dopo parecchie settimane, lasciando una cicatrice. Un ulteriore pericolo è legato anche al luogo del morso che va in necrosi.

Oltre all’iniezione del veleno, il ragno violino può veicolare anche dei batteri anaerobi la cui azione provoca la liquefazione dei tessuti.

Purtroppo questo ragno violino ha voluto fare una visita anche a me! Per fortuna preso in tempo…… sono stata morsa a… Posted by Martina Berti on Sunday, August 18, 2024

Gli effetti sul corpo del morso del ragno violino

Il morso del ragno violino non procura dolore immediato. Solo dopo un po’ cominciano a comparire i primi sintomi come:

arrossamento

bruciore

prurito

formicolio

Cosa fare in caso di morso

Innanzitutto si dovrebbe lavare la zona. Se ci accorgiamo della presenza del ragno cerchiamo di catturarlo e di farne una foto. Il secondo passo da fare è avvertire il proprio medico di fiducia e, se si hanno sintomi, chiamare il Centro Antiveleni (0266101029) o andare al Pronto Soccorso.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: