Questi falchi sono genitori più all’avanguardia di noi (da cui dovremmo prendere ispirazione)

I falchi spazzini Caracara Chimango gestiscono alla pari la loro vita fuori e dentro il nido: sia i maschi sia le femmine vanno a caccia di cibo e si occupano della prole. Il loro aspetto fisico è un elemento particolare che potrebbe spiegare il perché di questa parità di genere.

I falchi Caracara Chimango sono campioni di parità di genere e possono renderci migliori, sia come esseri umani, sia come genitori: gli scienziati hanno infatti appena scoperto che si dividono tutti i compiti, dalla gestione della prole al recupero di cibo.

Caracara Chimango, falchi spazzini genitori dell’anno

Il nome di questi falchi è Caracara Chimango o Milvago chimango e sono genitori alla pari: collaborano equamente per occuparsi dei piccoli e per procacciare il cibo.

Curiosi, creativi e carismatici, questi rapaci dell’Argentina centrale sono poco conosciuti, ma hanno subito conquistato gli scienziati che li hanno osservati mentre allevavano i loro pulcini. I Caracara Chimango sono una delle nove specie di caracara viventi, che vivono tutte nelle Americhe e da nessun’altra parte e, tra questo, loro sono i meno studiati, almeno fino ad ora.

Dismorfismo e gestione della famiglia

Di solito nei falchi, i maschi e le femmine sono di dimensioni differenti, le femmine sono più grandi e si occupano delle uova, del nido e dei piccoli, mentre i maschi che sono più piccoli vanno alla ricerca delle prede.

Nei Caracara Chimango questa differenza, detta dismorfismo, non c’è: maschi e femmine hanno più o meno le stesse dimensioni ed entrambi sono sia predatori, sia spazzini (cioè si nutrono di carcasse).

Questo significa che il cibo a disposizione è imprevedibile e dividersi il carico del lavoro, tra trovare il cibo e occuparsi dei piccoli, è la scelta più efficiente.

Rapaci attenti alle necessità del nido

I Caracara Chimango, oltre a condividere tutte le responsabilità del nido, sono particolarmente bravi a comprendere e gestire le necessità dei piccoli.

Per esempio, se durante i primi giorni di sviluppo i piccoli non riescono a termoregolarsi adeguatamente, i genitori dedicano più tempo alla cova al mattino, quando le temperature sono più basse. E man mano che i pulcini crescono e hanno più bisogno di energie, i genitori si organizzano per trovare più cibo.

Per giungere a queste conclusioni, gli scienziati del Center for the Study and Conservation of Birds of Prey in Argentina (CECARA), tra il 2016 e il 2017, hanno osservato attentamente 70 nidi di Caracara Chimango, lo studio è intitolato “Biparental Care in a Generalist Raptor, the Chimango Caracara in Central Argentina”.

I Caracara Chimango sono un grande esempio di parità, riusciremo ad imparare da loro?