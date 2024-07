Queste sono le città proclamate ufficialmente “amiche degli animali”

Cura e tutela degli animali: alcune cittadine si sono distinte grazie al loro impegno in merito e hanno ricevuto un riconoscimento speciale. Ecco i comuni amici degli animali, lodevole iniziativa lanciata da una regione francese

Indicazioni che avvisano della presenza di colonie feline, gatti a passeggio liberi per le strade, programmi che incentivano le adozioni e contrastano gli abbandoni. Sono alcuni dei progetti portati avanti dalle città francesi più virtuose in tema di benessere animale.

Loro sono cittadine “amiche degli animali”, con tanto di cartello all’ingresso del centro abitato. È la splendida iniziativa lanciata dalla regione Île-de-France, che premia l’impegno verso gli animali dei suoi comuni.

I titoli vengono assegnati ogni anno a partire dal 2020 come riconoscimento della politica di tutela animale messa in atto dalle singole amministrazioni. Tutti i comuni della regione possono candidarsi, allegando al proprio fascicolo le azioni messe in atto.

Per poter diventare una città amica degli animali, il comune candidato deve impegnarsi in 3 campi a promuovere:

il rispetto del benessere degli animali, creando ad esempio un corpo speciale di agenti di polizia o migliorando i servizi per la ricerca di animali smarriti

la creazione di spazi a prova di animali come aree cani, asili per cani, cimiteri per animali

il ruolo degli animali domestici sostenendo i cittadini più vulnerabili, come con negozi per animali solidati, strutture per anziani che accolgano animali o una mutua veterinaria

Sarà una giuria composta da attivisti e organizzazioni di protezione animale a esaminare attentamente ciascuna domanda pervenuta sulla base di diversi criteri, tra cui la realizzazione di strutture a prova di animali e simili, l’approccio seguito e i risultati ottenuti.

🐶🐱🐹 Bienvenue à la cérémonie label "Ville amie des animaux" !La #RégionIDF distingue les communes franciliennes qui… Posted by Région Ile-de-France on Thursday, February 2, 2023

I giudici non decidono solamente se conferire o meno la certificazione, ma valutano l’efficacia di tutte le proposte ideate, attribuendo un punteggio da 1 a 3 zampe. I punti sono rappresentati dalle impronte del cane, che si vedono in rosso nel cartello sotto la scritta Ville amie des animaux.

SAINT-PRIX, VILLE AMIE DES ANIMAUX !🐾 Fin 2020, Saint-Prix avait obtenu le label « Ville Amie des Animaux », décerné… Posted by Ville de Saint-Prix on Thursday, March 23, 2023

L’obiettivo è migliorare il benessere degli animali in città, sensibilizzando allo stesso tempo gli abitanti. L’iniziativa ha avuto grande successo e il numero di cittadine amiche degli animali cresciuto.

Nuovi nomi fanno la loro comparsa accanto a comuni che si sono distinti negli anni per le loro campagne pro animali. Tra questi vi è Mennecy, nel dipartimento dell’Essonne, che vanta 3 zampe e originali cartelli di gatti a passeggio.

Fonte: Île-de-France

