Questa”misteriosa lumaca” asiatica invasiva è comparsa in un lago (non in Italia)

Si sta diffondendo a un ritmo molto più veloce di quello di una lumaca, come se il sud-est degli Stati Uniti non fosse già abbastanza invaso da creature invasive provenienti dall’Asia: una popolazione riproduttiva di “lumache misteriose” cinesi è emersa in un lago della Georgia, facendo temere che possano diffondere parassiti e danneggiare le proprietà, secondo un avviso del Georgia Department Of Natural Resources.

Questa particolare colonia è stata scoperta nel lago Lanier durante un’operazione di campionamento delle acque.

Non è ancora chiaro come il gasteropode a forma di cavatappi si sia infiltrato, tuttavia, il funzionario della fauna selvatica ipotizza che si tratti di animali domestici fuggiti – nonostante il fatto che possedere lumache vive sia illegale nello Stato di Goober – o di animali fuggiti da un mercato alimentare.

La lumaca misteriosa cinese infatti è un alimento popolare tra i buongustai cinesi, che la apprezzano per il suo alto contenuto proteico.

È interessante notare che l’invasore è stato scoperto per la prima volta negli Stati Uniti nel 1892 in un ristorante di pesce della California, prima di comparire in Massachusetts nel 1915.

Quello che si teme è il danneggiamento delle imbarcazioni, l’ostruzione dell’accesso ai corpi idrici e la devastazione degli ecosistemi con la concorrenza della fauna selvatica autoctona.

Questi invertebrati muoiono anche in massa, sporcando spiagge e coste. Inoltre, le lumache misteriose sono portatrici di parassiti trematodi che si trovano nelle cozze autoctone e possono trasmettere all’uomo i parassiti intestinali, sebbene non siano stati segnalati casi di infezione.

Le creature color oliva – che crescono fino a tre pollici di lunghezza – sono identificabili per il loro guscio arrotolato e “l’opercolo (“botola”) che copre l’apertura, che manca quando la lumaca è morta e il guscio è vuoto”, ha descritto il Georgia Department of Natural Resources.

