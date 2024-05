Questa bimba di 11 anni cuce bandane per aiutare gli animali abbandonati ad essere adottati

Malia Martinez ha trovato un modo originale per aiutare gli animali a trovare casa: cuce bandane colorate per loro per renderli più attraenti in modo che vengano adottati

Nel cuore del Massachusetts, una bambina di undici anni sta cambiando la vita di molti animali abbandonati grazie alla sua passione per il cucito. Malia Martinez ha trovato un modo creativo e originale per aiutare cani e gatti nei rifugi locali a trovare una nuova casa: crea e cuce bandane colorate per loro.

La sua dedizione e gentilezza hanno già avuto un impatto significativo, trasformando un’attività ricreativa in un’opera di amore e compassione. La storia di Malia è iniziata poco più di un anno fa, quando ha ricevuto un buono regalo per un corso di cucito a Natale.

Da quel momento, ha imparato a usare ago e filo, trovando nella creazione di bandane per animali un modo per esprimere il suo affetto verso i quattrozampe più bisognosi. Con l’aiuto della nonna, ha iniziato a produrre bandane di varie dimensioni e colori, sperando che queste semplici creazioni potessero rendere i cani e i gatti più attraenti agli occhi dei potenziali adottanti.

Darby and Lucky sporting their Red, White and Blue this Memorial Holiday. ❤️🤍💙 Posted by Sew Creative By Malia on Friday, May 24, 2024

Ne ha anche realizzata una per un maialino

L’idea di cucire bandane per gli animali è nata durante una fiera d’artigianato in un campeggio frequentato dalla famiglia Martinez. Vedendo molti cani accompagnati dai loro proprietari, Malia ha pensato che le sue creazioni potessero aiutare anche gli animali senza una casa.

Da allora, ha dedicato il suo tempo libero a questa iniziativa, lavorando nella casa della nonna a Westport, dove ha un angolo dedicato al cucito. Le bandane di Malia sono vendute a prezzi che vanno da 3 a 7 dollari.

Grazie al passaparola, è riuscita a raccogliere e donare oltre 200 dollari al Kingston Animal Shelter, dimostrando il suo impegno costante. Con il supporto della nonna, ha anche aperto una pagina sui social media chiamata “Sew Creative by Malia”, dove condivide le immagini delle sue creazioni e dei fortunati animali che ha aiutato.

L’ultima creazione di Malia è stata per un maialino, il primo animale non convenzionale per cui ha realizzato una bandana, ampliando ulteriormente il suo raggio d’azione. La storia di Malia Martinez è l’esempio perfetto di come anche una bambina possa fare una grande differenza. Con la sua dedizione sta dimostrando che ogni gesto di generosità conta e può cambiare la vita di chi ne ha bisogno.

