Il pinguino Dindim e la straordinaria amicizia con l’uomo che gli ha salvato la vita diventano un film (da vedere assolutamente)

Sul grande schermo arriva un film ispirato a una storia vera estremamente commovente. È l'amicizia tra un uomo e un pinguino di nome Dindim, che gli deve la vita. Grazie al suo provvidenziale aiuto, il pinguino è tornato a tuffarsi in mare, ma anche a fare visita al suo vecchio amico

Avrete sentito sicuramente parlare del pinguino Dindim, se invece no ci pensiamo noi a raccontare l’incredibile storia di amicizia ed eterna riconoscenza tra un ex pescatore e un esemplare di pinguino di Magellano. Quella storia così toccante adesso diventa anche un film.

Si chiama My Penguin Friend il documentario che ripercorre il legame speciale creatosi tra l’uomo e il suo piccolo e insolito amico Dindim, questo il nome dell’animale. A realizzarlo è stato il regista brasiliano David Schurmann, che ha seguito questa storia di altri tempi sin dall’inizio.

Ma facciamo un tuffo di oltre 10 anni per arrivare al loro primissimo incontro. Correva l’anno 2011 quando, su una spiaggia brasiliana di Ihla Grande, Joao Pereira de Souza intravide un pinguino ricoperto dal catrame e incapace di muoversi.

Joao non esitò a soccorrerlo, qualunque cosa sarebbe successa. Se ne prese cura amorevolmente, ripulendo il corpicino dell’animale e offrendogli un riparo. Lo accolse in casa sua, ripromettendosi di fare di tutto per poterlo aiutare a ritornare in natura.

Trascorsi 11 mesi circa dal suo recupero, quel momento arrivò e Dindim salutò l’uomo che gli aveva salvato la vita. Nessuno avrebbe mai immaginato che Dindim sarebbe tornato anni dopo per rivedere il suo amico umano.

Quasi cinque anni dopo, Dindim intraprese un viaggio di 8mila km e si presentò alla porta di Joao sfidando intemperie e pericoli. Ma quello non è stato l’ultimo incontro di cui si ha notizia.

Nel 2022 quando la figlia di Joao andò a fargli visita assistette a qualcosa di inspiegabile. Un pinguino di Magellano stava attendendo tuo padre. In cuor suo, la donna sapeva che quello non era un pinguino qualunque.

Naturalmente, non hanno mai avuto la certezza che potesse trattarsi proprio di Dindim, ma i suoi movimenti sembravano familiari. Questi e tanti altri spunti sono presenti nel film a loro dedicato.

My Penguin Friend è stato presentato sul grande schermo in anteprima e ha ricevuto già parecchi complimenti dalla critica. La storia vera che è alla base di quest’opera ha commosso persone da ogni parte del mondo, ispirando valori quali il rispetto per le altre specie viventi e insegnandoci che l’amicizia e la fedeltà non hanno limiti.

