Se vedete questi pesci intorno a voi mentre siete in spiaggia, uscite subito dall’acqua (è pericoloso)!

Quando notate un grande gruppo di sardine vicino alla riva, è importante essere cauti. Le sardine sono notoriamente note per muoversi in enormi banchi chiamati “corsa delle sardine”. Questo fenomeno naturale coinvolge milioni di sardine che nuotano insieme e può essere un indicatore della presenza di predatori nelle vicinanze.

Le sardine tendono infatti a formare grandi banchi come meccanismo di difesa per confondere i predatori, riducendo il rischio individuale di essere prese di mira. La loro presenza in massa può essere spettacolare, ma è anche un segnale d’allarme. Questi banchi spesso emergono quando correnti d’acqua fredda spingono verso nord, portando con sé grandi gruppi di sardine.

Cosa fare se si vedono sardine in fuga?

I predatori comuni delle sardine includono squali, delfini, balene e uccelli marini. La presenza di un grande banco di sardine può indicare che questi predatori sono attivi e vicini. I predatori seguono questi banchi per approfittare della facile preda.

Se osservate le sardine che nuotano rapidamente in superficie, molto probabilmente stanno scappando da un predatore. È un comportamento che indica un’imminente minaccia sott’acqua. In tali momenti, è più prudente uscire dall’acqua per evitare incontri ravvicinati con predatori come squali o balene, che possono essere attratti dal movimento e dalla frenesia alimentare.

