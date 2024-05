Pesci e granchi venduti vivi come esche da pesca, le immagini da brividi di Decathlon Francia (la petizione)

Tra le esche vive da pesca vendute da Decathlon Francia vi sono anche pesci e granchi. Attraverso una petizione gli animalisti francesi chiedono uno stop alla commercializzazione, denunciando la sofferenza degli animali

Pesci e granchi ammassati in vasche e vaschette e venduti per essere torturati e trafitti dagli ami delle canne da pesca. Decathlon Francia propone anche questo alla sua clientela, dando la possibilità a chi si interessa di pesca sportiva di acquistare esche vive direttamente nei suoi store.

Accade così nella filiale di Montpellier Odysseum, dove gli animalisti dell’associazione Paris Animaux Zoopolis (PAZ) hanno documentato la crudeltà a cui sono sottoposte le future esche sin dal principio.

Sono immagini che mettono in primo piano la sofferenza che questi animali patiscono già prima di essere adoperate in acqua per attirare le prede verso la lenza.

Il materiale raccolto è in contrapposizione con gli impegni presa da Decathlon sul rispetto della biodiversità e del benessere animale. Gli attivista francesi hanno perciò lanciato una petizione chiedendo all’azienda leader del settore sportivo di interrompere la vendita di esemplari vivi per la pesca e mettere fine a questa assurdità.

Stop à la pêche au vif 🐟 Ces poissons sont vendus vivants par le Decathlon France de Grésy-sur-Aix en Savoie pour être embrochés et servir d'appats pour la pêche au vif ! 😵Cette pratique est extrèmement cruelle. Nous demandons à Décathlon de cesser immédiatement de commercialiser ces animaux ! 🐟PAZ Posted by AJAS – Association Justice Animaux Savoie on Monday, April 29, 2024

La campagna va avanti da tempo. A seguito delle proteste, determinate filiali francesi di Decathlon come quella a Carcassonne hanno annunciato di non voler commercializzare più pesci vivi. E tutti gli altri punti? Puoi firmare la petizione QUI.

E in Italia?

Decathlon ha una selezione di esche vive per la pesca con tanto di indicazioni per scegliere l’esca migliore, che siano vermi, crostacei, pesci, cefalopodi o molluschi.

Noi di greenMe abbiamo contattato diversi negozi Decathlon chiedendo informazioni direttamente al reparto pesca e ci è stato detto che esche come i vermi sono disponibili con regolarità, generalmente il fine settimana.

Mentre alcuni punti non vendono le esche vive né per il mare né per l’acqua dolce, altri ci hanno spiegato che in stock hanno vermi, come gli americani, ma non granchi né sardine. Per quanto sul sito ufficiale di Decathlon Italia alla sezione Esche vive pesca mare non compaia alcun risultato, è da segnalare quanto si legge nella stessa pagina:

Ora puoi acquistare le tue esche vive mare online e ritirarle entro 1 ora presso il tuo negozio Decathlon di fiducia! Prenotando le tue esche tramite il nostro sito sarai sempre sicuro di avere a disposizione l’esca che hai scelto per la tua battuta di pesca! Il nostro personale riceverà la tua prenotazione e ti riserverà le esche che hai scelto e non dovrai più fare la fila in cassa. Potrai scegliere ed acquistare comodamente da casa e rimanere sempre aggiornato sull’assortimento e sulla loro disponibilità. Ti ricordiamo che l’esca per pescare in mare è un prodotto molto deperibile perciò se non ritirerai il tuo ordine entro 48h dalla data di creazione questo verrà cancellato e verrai rimborsato sul metodo di pagamento utilizzato”

Fonte: PAZ

