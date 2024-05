La tutela degli animali in Costituzione: la rivoluzione del Belgio

Il Belgio ha modificato l’articolo 7 bis della sua Costituzione inserendo la tutela del benessere degli animali come esseri senzienti

Il Belgio ha compiuto un passo significativo nel garantire la tutela del benessere degli animali includendola nella propria Costituzione. Questo emendamento, approvato dal Parlamento federale belga con un ampio consenso, stabilisce che si debba assicurare la protezione e il benessere degli animali come esseri senzienti capaci di provare dolore e sofferenza.

La modifica aggiunge all’articolo 7 bis della Costituzione la frase:

Nell’esercizio delle rispettive competenze, lo Stato federale, le Comunità e le Regioni assicurano la protezione e il benessere degli animali in quanto esseri senzienti.

Questo movimento del Belgio segue l’esempio di altri paesi europei come Germania, Slovenia, Lussemburgo, Italia e Austria, che hanno già introdotto disposizioni costituzionali per la protezione degli animali. È un segnale importante del crescente riconoscimento dell’importanza del benessere animale e della sensibilità nei confronti degli animali nella società contemporanea.

Non sono mancate le polemiche

Tuttavia l’emendamento non è stato privo di controversie. Alcuni partiti politici si sono mostrati riluttanti, temendo che potesse portare a restrizioni eccessive, come un divieto di consumare carne o uccidere insetti oppure ancora dare via a limitazioni per i cacciatori e gli agricoltori.

C’è stata anche una certa resistenza da parte delle aziende agricole, preoccupate per possibili implicazioni sul settore come il fatto che, in presenza di danni causati dagli animali selvatici alle coltivazioni agricole, l’incolumità degli animali potrebbe essere trattata prioritariamente rispetto alla tutela delle attività economiche.

Dal canto loro, gli ambientalisti hanno accolto con favore questa mossa, parlando di un passo storico per quel che riguarda la protezione degli animali, delle loro esigenze e dei loro diritti e la promozione di comportamenti più rispettosi nei loro confronti.

L’inserimento del benessere degli animali nella Costituzione belga è solo l’ultimo sviluppo in un dibattito in corso sulla questione del trattamento degli animali nel paese. Nel 2020, il Belgio ha modificato il proprio codice civile per riconoscere gli animali come “esseri senzienti” anziché oggetti, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui la legge considera e protegge gli animali.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: