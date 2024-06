Orso adulto trovato morto in Abruzzo: accertamenti in corso per chiarire le cause del decesso

A segnalarne la presenza, nel territorio di Scanno, sono stati alcuni escursionisti. Le analisi in corso consentiranno di fare luce sulle reali cause di morte

Un orso maschio adulto è stato trovato morto all’interno della Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera, nel territorio di Scanno. Ad accorgersene sono stati alcuni escursionisti che hanno immediatamente segnalato il ritrovamento.

Sul posto sono intervenuti la pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestali di Sulmona, il Direttore del Parco, i Guardiaparco, il Servizio Veterinario del Parco e i tecnici della Riserva M. Genzana.

Si ipotizza che l’animale sia rimasto ucciso in una competizione fra orsi, avvalorata dal fatto che siamo nella stagione degli amori e che, nelle vicinanze, sono stati ritrovati ciuffi di pelo di orso, ora invitati all’ISPRA per l’analisi genetica.

Come dichiarato su Fb dal Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ulteriori accertamenti sulle reali cause di morte saranno svolti presso la Clinica di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo e l’Istituto Zooprofilattico di Teramo, in modo da escludere eventuali avvelenamenti o atti di bracconaggio.

FONTE: Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

