Non si può morire di paura, vietiamo i botti una volta e per tutte (petizione)

Basta botti, petardi e fuochi d'artificio. Non è questo il modo di festeggiare, provocando la sofferenza altrui e degli animali. Una petizione indirizzata al governo vuole vietarli in Italia

Panico negli occhi, rumori assordanti che fanno perdere il senso dell’orientamento, esemplari deceduti per lo stress, impossibilitati a scappare o calmarsi. I botti esplosi durante celebrazioni e ricorrenze sono un pericolo per persone, ambiente e animali.

Proprio questi ultimi, domestici e selvatici, sperimentano sulla loro pelle le conseguenze disastrose di questa forma arcaica di divertimento. Che sia a Capodanno o in altri mesi, per gli animali non vi è nulla da festeggiare, bensì hanno paura, una paura che uccide.

Per questo motivo la LAV, la Lega Anti Vivisezione, ha presentato la campagna #BastaBotti e lanciato una petizione. Consapevole dei danni causati da botti, petardi e fuochi d’artificio, l’associazione chiede al governo di introdurre un divieto con un regolamento che ne proibisca l’utilizzo.

La petizione è indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Sono i numeri a parlare. Ogni anno non si fa altro che registrare un allarmante numero di casi di cittadini ricoverati d’urgenza in pronto soccorso o, nelle situazioni più gravi, uccise dai botti. Solamente durante il Capodanno 2024, i feriti sono stati 274 mentre una persona ha perso la vita.

Tra gli animali, invece sono centinaia e centinaia i cani, gatti, uccelli e selvatici morti per colpa dei botti. Alcuni muoiono di crepacuore, altri investiti su strada nel disperato tentativo di fuga. Per quanto si possano prendere limitate precauzioni e mettere in pratica trucchetti, i botti sono responsabili puntualmente di una vera strage.

A fronte del pesantissimo impatto ambientale, con picchi impressionanti di polveri sottili, non vi sono motivi validi per non mettere al bando questi tipi di festeggiamenti. A quanta altra sofferenza bisogna assistere prima di un cambiamento?

Firma QUI la petizione per dire una volta e per tutte basta botti.

Fonte: LAV

