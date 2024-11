Non buttare le zucche di Halloween: ti spieghiamo come usarle per nutrire uccelli e animali selvatici

La zucca è un alimento ideale per molti animali domestici e particolarmente apprezzato anche dalla fauna selvatica. Invece di gettare le tue zucche dopo Halloween, riutilizzale in questo modo. Attenzione, però: non tutte le varietà di zucca sono adatte, quindi è importante verificare il tipo acquistato.

Halloween è arrivato, e con esso una miriade di zucche spuntano su finestre, balconi e giardini. Alcune hanno espressioni spaventose, altre più amichevoli, pronte a illuminare la notte dei festeggiamenti. Ma cosa succede a queste zucche una volta che la festa finisce? Purtroppo, molte di esse finiscono nella spazzatura, specialmente le zucche ornamentali non commestibili. Tuttavia, esistono tanti modi sostenibili per riutilizzarle, soprattutto pensando agli animali.

Zucche per gli animali: come fare e a cosa fare attenzione

Se la zucca che abbiamo è commestibile, possiamo riciclarla in modo ecologico, offrendola agli animali selvatici o domestici. Le zucche ornamentali non edibili, però, sono tossiche e non devono mai essere consumate. Una volta verificato che la zucca sia sicura per il consumo, possiamo tagliarla a pezzi e portarla in campagna o nei boschi, dove volpi, cervi e altri animali ne faranno volentieri un banchetto. Anche polpa e semi sono graditi, purché tagliati a pezzi per evitare che diventino una trappola.

Idee per chi vive in città: la zucca come mangiatoia per uccelli

Se non abbiamo accesso a spazi verdi, possiamo trasformare la nostra zucca in una mangiatoia per uccelli. Basterà rimuovere una parte della decorazione frontale e riempire l’interno con semi o frutta secca. In questo modo, i piccoli uccelli avranno un punto di ristoro e nutrimento, e allo stesso tempo la zucca sarà utilizzata fino all’ultimo. Anche cani e gatti possono gustare la zucca, ma è importante seguire le indicazioni del veterinario sulle quantità e il tipo di cottura.

La zucca è un alimento consigliato anche per i cani e per i gatti, purché vada sempre somministrato seguendo le indicazioni del veterinario sulle quantità e tipo di cottura. Evitiamo di decorare le zucche edibili con della pittura. Anche se questa dovesse essere destinata al consumo, una volta dipinta non andrà data agli animali.

La zucca è dunque un alleato perfetto per il riciclo post-Halloween: una scelta che non solo riduce gli sprechi, ma contribuisce a nutrire e prendersi cura degli animali attorno a noi, che siano selvatici o domestici.

