New York, presentata una proposta di legge per concedere permessi retribuiti per assistere i propri animali domestici

Congedi retribuiti per assistere i propri animali domestici in caso di necessità: la proposta del consigliere comunale Shaun Abreu di New York

A New York è stata presentata una proposta di legge che potrebbe introdurre un diritto rivoluzionario: concedere permessi retribuiti per assistere i propri animali domestici in caso di necessità. L’iniziativa arriva dal consigliere comunale democratico Shaun Abreu, proprietario di due gatti adottati da un rifugio, che ha osservato come molti cittadini abbiano dovuto trascurare i propri compagni animali in momenti delicati, come durante malattie gravi.

Abreu propone di ampliare il perimetro dell’attuale Earned Safe and Sick Time Act, il quale già permette di prendere congedi per la propria salute o per quella dei familiari. La modifica aggiungerebbe alla definizione di “famiglia” anche cani e gatti, riconoscendo la loro importanza per il benessere psicologico dei loro proprietari. Negli Stati Uniti, infatti, ben due terzi delle famiglie possiedono un animale domestico.

L’idea di Abreu risponde anche a un bisogno sociale crescente: la consapevolezza del valore degli animali per la salute mentale. Il consigliere sostiene che prendersi cura di un animale non solo aiuta a ridurre i livelli di stress, ma promuove uno stile di vita più attivo e sereno. Soprattutto in città ad alto ritmo come New York, un cane o un gatto può offrire un supporto emotivo essenziale e migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Si spera che l’iniziativa possa incentivare le adozioni

Tuttavia non mancano le perplessità. Alcuni esperti e aziende temono che il provvedimento possa portare a un aumento di assenze dal lavoro con conseguenze economiche. Il docente di educazione finanziaria Alex Beene sottolinea che, se da un lato la legge ridurrebbe i costi di assistenza per chi possiede un animale, dall’altro potrebbe spingere a un uso non necessario dei permessi retribuiti, influendo sulla produttività aziendale.

In ogni caso, molte imprese lungimiranti stanno già adottando politiche flessibili, adattandosi a una società che riconosce l’importanza del benessere dei propri dipendenti. Un altro aspetto positivo del disegno di legge è il potenziale impatto sui rifugi per animali, spesso sovraffollati. Concedere congedi per assistere animali domestici potrebbe incentivare le adozioni, migliorando le condizioni degli animali e riducendo il carico sui rifugi locali.

Abreu spera di vedere approvato il disegno di legge, convinto che potrebbe seguire il percorso dei congedi per la salute mentale, ormai divenuti uno standard. La proposta rappresenta un passo verso una maggiore inclusività e umanità nel mondo del lavoro, in cui gli animali vengono finalmente considerati membri effettivi della famiglia.

