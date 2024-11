L’assurdità e la crudeltà del Mutton Bustin’: il rodeo per bambini in sella alle pecore

Il Mutton Bustin’ prevede che i bambini cerchino di rimanere il più a lungo possibile sul dorso di pecore in corsa: le conseguenze su di loro e sugli animali sono terribili

Il Mutton Bustin’ è un evento di rodeo molto popolare negli Stati Uniti, soprattutto in Texas, in cui bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni gareggiano cercando di rimanere il più a lungo possibile sul dorso di pecore in corsa.

Nata negli anni ‘60 come una versione “infantile” del rodeo tradizionale, questa pratica è vista da alcuni come un modo per introdurre i bambini alla cultura del rodeo e delle competizioni di ranch. Le pecore vengono scelte perché sono animali relativamente piccoli e, presumibilmente, meno pericolosi rispetto a cavalli o tori.

Nonostante la popolarità e l’aura di innocenza che circonda il Mutton Bustin’, ovviamente queste competizioni non sono affatto poco rischiose e non si può non riflettere sulla sicurezza dei bambini e sul trattamento degli animali coinvolti.

Tante le lesioni, sia tra i bambini che tra gli animali

I piccoli concorrenti indossano spesso elmetti e giubbotti protettivi, ma questi accorgimenti non eliminano del tutto il rischio di lesioni. Incidenti come fratture, traumi cranici o contusioni non sono rari, anzi. Allo stesso tempo, anche le pecore possono subire danni significativi, tra cui costole rotte, polmoni perforati e lesioni alla trachea causate dallo stress fisico e dalle brusche cadute.

L’ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) e altre associazioni per la protezione degli animali hanno condannato questa pratica, definendola crudele e non necessaria. Secondo queste organizzazioni, l’evento sfrutta sia i bambini che gli animali per intrattenimento, banalizzando le sofferenze che possono derivarne.

A ciò si aggiunge il fatto che il Mutton Bustin’ trasmette valori problematici ai bambini, come l’idea che gli animali siano strumenti per il divertimento umano, piuttosto che esseri viventi meritevoli di rispetto. Fortunatamente alcune aree, come New York e Alameda County in California, hanno già introdotto divieti contro queste competizioni, riconoscendo i rischi e l’inevitabile abuso sugli animali.

Purtroppo però in gran parte dell’America rimangono legali. In un’epoca in cui la consapevolezza sul benessere animale e sulla sicurezza dei bambini è in crescita, il Mutton Bustin’ appare sempre più come una tradizione obsoleta e agghiacciante e tutti noi auspichiamo che ben presto vi si possa porre fine.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: