Anche le mucche hanno le loro amiche: si stressano se vengono separate (e producono meno latte)

Le ricerche condotte presso l’Università di Northampton hanno rivelato che le mucche possiedono una sorprendente capacità di formare legami sociali profondi e manifestano segni di stress quando vengono separate dai loro compagni preferiti.

Gli studi, coordinati dalla ricercatrice Krista McLennan, hanno dimostrato che questi animali, spesso considerati creature semplici e tranquille, hanno in realtà una vita sociale complessa e desiderano stabilire connessioni significative con altri membri del loro gruppo.

Per comprendere meglio l’impatto dell’isolamento sulle mucche, McLennan ha misurato la frequenza cardiaca e i livelli di cortisolo, un indicatore dello stress, in diversi contesti. I risultati hanno mostrato che le mucche isolate senza il loro “partner preferito” presentavano segni di stress più elevati rispetto a quando erano in compagnia di un compagno familiare. Questo suggerisce che, come molti animali sociali, anche i bovini trovano conforto e sicurezza nella presenza di amici intimi.

Così le mucche risultano anche più produttive

Un aspetto interessante della ricerca ha riguardato l’influenza dei legami sociali sulla produzione di latte e sul benessere generale degli animali. Le mucche che trascorrono del tempo con i loro amici risultano più rilassate e, potenzialmente, più produttive. Questo ha implicazioni importanti per l’industria lattiero-casearia, che potrebbe trarre vantaggio da pratiche che promuovono la socializzazione e il comfort degli animali.

Altri studi hanno confermato l’importanza della socialità nei bovini, evidenziando persino un legame con le capacità cognitive. Ad esempio, la ricerca dell’Università della British Columbia ha scoperto che i vitelli allevati insieme a un compagno erano più rapidi nel risolvere problemi e adattarsi ai cambiamenti rispetto a quelli cresciuti in isolamento. Questo sottolinea il ruolo cruciale delle interazioni sociali nello sviluppo mentale dei bovini.

Questi studi rivelano che le mucche, come molti esseri viventi, prosperano grazie alle relazioni sociali. Riconoscere e rispettare questi bisogni potrebbe portare benefici sia agli animali che agli allevatori, promuovendo una maggiore armonia tra esseri umani e animali.

Tali scoperte invitano dunque a ripensare le pratiche di allevamento per migliorare il benessere degli animali, cose che ovviamente non si possono garantire negli allevamenti intensivi. Assicurare alle mucche l’opportunità di formare legami duraturi non solo riduce lo stress, ma contribuisce anche a una gestione più etica e sostenibile. Gli animali che vivono in ambienti sociali arricchiti sono più felici, più sani e, di conseguenza, più produttivi.

University of Northampton's Research Explorer

