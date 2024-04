L’insolita (e straordinaria) amicizia fra una gazza e un cane: dopo una lunga separazione, tornano a vivere nella stessa casa

Una gazza adottata da una coppia australiana è stata consegnata alle autorità, ma ora è di nuovo con i suoi affetti umani e non. I due cani di casa l'hanno riconosciuta subito, scodinzolando quando Molly, questo il nome dell'uccello, era tornato dalla sua famiglia

Una storia di amicizia così forse non l’avete mai sentita. Correva l’anno 2020 quando una piccolissima gazza di nome Molly è stata accolta dai coniugi Wells-Mortensen dopo essere caduta da un nido.

Da quel giorno Molly è cresciuta in compagnia dei suoi parenti umani ma anche a quattro zampe, due Staffordshire bull terrier di nome Peggy e Ruby, ma è in particolare in Peggy che la gazza ha trovato un’amica speciale.

Juliette Wells ha iniziato allora a riprendere tutti i momenti che la gazza e la cagnolina trascorrevano assieme e a condividere sul canale Instagram peggyandmolly il loro straordinario legame.

Sono immagini e video adorabili fatti di giochi sul letto, sonnellini sul divano, snack condivisi e passeggiate in giardino.

Queste erano le loro giornate fino a quando lo Stato australiano del Queensland non ha scoperto che la famiglia non era in possesso di alcuna autorizzazione per la detenzione di un esemplare della fauna selvatica.

Con il cuore infranto, la famiglia si è vista costretta a consegnare Molly alle autorità lo scorso i primi di marzo. Da allora, i due coniugi, Peggy e Ruby non hanno più avuto notizie della loro Molly. I proprietari hanno pensato di lanciare un appello tramite il web e una petizione, sperando che le loro parole potessero raggiungere quante più persone possibili.

In tantissimi hanno mostrato sostegno alla causa chiedendo che Molly venisse restituita quanto prima. Tutti sentono la sua mancanza.

Le cose hanno preso una piega inaspettata quando, proprio grazie al potere dei social, qualcosa si è mosso. La famiglia ha ricevuto la notizia più bella di sempre: Molly poteva continuare a vivere con loro a patto che i Wells-Mortensen frequentassero un corso di formazione sulla gestione della fauna selvatica e continuassero a restare in contatto con le autorità.

Di recente il signor Mortensen ha portata a casa la gazza in un trasportino. Sull’uscio della porta, Peggy e Ruby hanno immediatamente riconosciuto la loro Molly e hanno scodinzolato di gioia. Queste sono le prime 24 ore di Molly dopo essersi riunita ai suoi affetti.

Ora Peggy, Ruby e Molly sono nuovamente insieme e tutto è come dovrebbe essere. Bentornata a casa Molly!

Fonte: peggyandmolly/Instagram

