Maialini utilizzati come cavie vive per formare i medici sulle operazioni chirurgiche, orrore senza fine in un centro della Francia (IMMAGINI FORTI)

Enquête ⚠️ Attention contenu difficile ⚠️Révélations de One Voice et Camp Beagle Gannat sur l’origine, le transport et l’utilisation de cochons élevés en batterie, par le Centre International de Chirurgie Endoscopique de Clermont-Ferrand. One Voice engage des poursuites en justice contre le CICE et l'élevage qui le fournit : la Ferme Guy. Partagez l'enquête et signez nos pétitions pour la fin de l’utilisation d’animaux par le CICE et la fermeture de la Ferme Guy :✍️ https://one-voice.fr/petition/pour-que-le-cice-de-clermont-ferrand-mette-fin-a-lexperimentation-et-la-mise-a-mort-danimaux-lors-de-ses-formations/ ✍️ https://one-voice.fr/petition/pour-la-fermeture-de-lelevage-qui-fournit-le-cice-en-cochons-pour-lexperimentation/ #ExpérimentationAnimale #CochonsDeLabo

