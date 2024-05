Questo è l’uccello più rumoroso del mondo: il suo canto è più forte di un concerto a Milano

L’uccello più rumoroso del mondo vive in Amazzonia e attira le femmine “urlando” con tutto sé stesso. Questo speciale canto d’amore è forte quanto il suono che fa un aereo in decollo a 50 metri da noi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Campanaro Bianco o Procnias albus.

Esiste un uccello che con il suo verso si è guadagnato il Guinness mondiale di “uccello più rumoroso del mondo”. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Campanaro Bianco o Procnias albus.

L’uccello più rumoroso del mondo

Gli scienziati della University of Massachusetts at Amherst hanno analizzato il verso del Campanaro Bianco e hanno scoperto che è in grado di raggiungere 125 decibel, un rumore che è paragonabile a quello di un aereo in decollo a 50 metri di distanza: per darti un’idea di quanto sia forte, considera che a Milano i concerti non possono superare gli 80 decibel.

Perché il Campanaro Bianco urla così forte

Il verso del Campanaro Bianco è un canto d’amore che ha lo scopo, come possiamo immaginare, di attirare le femmine a sé. A quanto pare chi canta più forte, ha più possibilità di accoppiarsi.

Il canto del Campanaro Bianco raggiunge il suo culmine con un “urlo” diretto verso la femmina che, attratta da questo suono, si posiziona a circa 4 metri dal maschio.

Ma non le dà fastidio questo verso? I ricercatori non hanno una risposta a questa domanda, ma sappiamo che, una volta portato a termine l’accoppiamento, maschio e femmina si dividono e quest’ultima si occuperà del nido e della prole.

Campanaro Bianco, come è fatto e dove vive

Come possiamo intuire dal nome, il maschio del Campanaro Bianco ha un piumaggio bianco, le sue dimensioni raggiungono i 28,5 centimetri e ha un lungo bargiglio che pende dal becco. La femmina invece è di colore olivastro e le sue dimensioni raggiungono i 27,5 centrimetri.

Il Campanaro Bianco vive in Sud America, tra il Brasile, la Guyana francese e il Venezuela e possiamo trovarlo a 500-700 metri sopra il livello del mare che spunta sulle cime degli alberi.

Cosa mangia il Campanaro Bianco

Il Campanaro Bianco è un uccello frugivoro cioè di nutre di frutta, nello specifico ingoia interamente i frutti e poi rigurgita i semi.

Lo studio che è riuscito a misurare i decibel che il Campanaro Bianco riesce a raggiungere con il suo verso è intitolato “Extremely loud mating songs at close range in white bellbirds”, è stato pubblicato sulla rivista Current Biology.

