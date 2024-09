L’incredibile momento in cui una megattera impigliata in attrezzi da pesca viene liberata dopo 4 giorni

Una megattera di 11 metri è stata liberata da oltre 50 corde e attrezzi da pesca in un salvataggio durato ben 4 giorni al largo della costa occidentale canadese. Gli esperti affermano che tali intrecci sono in aumento, con almeno 67 al largo delle coste degli Stati Uniti nel 2022

Una megattera è stata salvata al largo della costa della Columbia Britannica, in Canada, dopo quattro giorni e quattro notti di faticosi tentativi.

Autore del fantastico salvataggio è il team del Fisheries and Oceans Canada Marine Mammal Rescue, che è stato in grado di liberare la balena da oltre 50 corde, attrezzi da pesca e galleggianti vari.

Non ho mai visto niente di simile, ha detto Paul Cottrell, coordinatore dei mammiferi marini per la pesca e gli oceani del Canada. L’animale non riusciva ad aprire la bocca e il corpo si avvolgeva su se stesso.