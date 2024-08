L’incontenibile felicità di questa mucca alla vista dell’erba ti farà tornare il buonumore (e riflettere)

Che sapore ha la felicità per un animale d'allevamento? Quello di un prato sconfinato e questa mucca ci mostra tutta la sua gioia saltellando nell'erba come se non ci fosse nulla di più bello sulla faccia della Terra

Per qualcuno un prato verde potrebbe essere.. solamente un prato verde, ma per una mucca quella distesa di erba è la cosa più bella che ci sia al mondo. Bellamy, questo il suo nome, non riesce a contenere il suo entusiasmo all’aria aperta.

La mucca è ospite del Farm Sanctuary, un rifugio che nelle sue due strutture ospita più di 500 animali salvati dagli allevamenti o provenienti da altre realtà. Quando lo staff ha incontrato Bellamy per la prima volta, la mucca non era affatto così felice.

I volontari l’hanno trovata in un fosso, con ferite profonde su tutto il corpo. L’hanno recuperata e trasferita nel santuario, dove ha ricevuto cure e amore. Aveva tutt’altro carattere all’inizio, come è comprensibile quello che deve aver passato pur di sopravvivere.

Era timida, nervosa. Aveva forse paura di ciò che l’attendeva. Ma al Farm Sanctuary, Bellamy ha scoperto solo cose belle, come i campi in fiore. Il team del Farm Sanctuary l’ha ripresa mentre si dedicava alla sua attività preferita, saltellare spensierata tra l’erba.

La sua felicità è incontenibile, la si percepisce guardando anche solo un secondo di questo video.

Sono immagini che, purtroppo, non vediamo comunemente dato che pressoché nessuna mucca d’allevamento ha questa fortuna, ma trascorre invece la sua vita al chiuso, in capannoni, senza conoscere nulla di più che stress e sofferenza.

Forse, in molti non sanno nemmeno che questi animali possano essere così allegri. Per la maggior parte delle persone, le mucche sono bestiame da latte o da carne e basta. Il Farm Sanctuary, come tutti i santuari per animali, si impegna a combattere questi pregiudizi e a educare i visitatori sul rispetto di qualunque forma di vita.

Bellamy ha una sua personalità unica e travolgente, impossibile non essere contagiati da tutta questa gioia.

