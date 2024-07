Le tempeste solari influenzano cani, gatti e altri animali? Quali effetti hanno su di loro?

Ma le tempeste solari possono influenzare in qualche modi cani e gatti? E che effetto hanno sugli altri animali? Vediamo un po' cosa dice la scienza in merito

In questi giorni si sente spesso parlare di tempeste solari. Giustamente chi ha cani e gatti si chiede se questi fenomeno naturali possano influenzare in qualche modo cani, gatti e altri animali. Beh, a quanto pare sì. Ci sono alcune specie animali che possono manifestare alterazioni dei loro comportamenti naturali a causa di queste tempeste geomagnetiche.

Nonostante però ci siano alcuni studi orientati a trovare tali correlazioni, al momento mancano i dati certi. Ma le ipotesi e le osservazioni fatte finora puntano proprio in questa direzione.

Che cosa si intende per tempesta solare?

Molto brevemente: cos’è una tempesta solare? Si tratta di un’alterazione della magnetosfera della Terra causata dall’attività solare. Sul Sole periodicamente ci sono delle tempeste solari che provocano l’emissione di materia dalla corona. Tale emissione causa a sua volta un vento solare composto di particelle ad alta energia che colpiscono il campo magnetico terrestre 24-36 ore dopo l’espulsione della massa coronale.

Ovviamente ciò succede quando il vento solare viaggia nella direzione della Terra. Una volta giunte a contatto con la ionosfera, ecco che qui sono modificate le correnti elettriche. Le aurore boreali che sono state avvistate in questi ultimi tempi anche qui da noi derivano proprio da tali tempeste. (LEGGI anche: In arrivo la più forte tempesta solare degli ultimi 167 anni: tra black out e aurore boreali, quali conseguenze sulla Terra?)

Effetti delle tempeste solari sugli animali

Mentre solitamente gli esseri umani non sono influenzati direttamente da tali tempeste solari (al massimo possiamo avere qualche problema con l’elettricità o le comunicazioni via satellite), ecco che per gli animali le cose cambiano. Molte specie animali, infatti, sono più sensibili di noi al campo magnetico terrestre e anche minime variazioni o alterazioni in esso possono scombussolare il loro normale comportamento.

Tempeste solari, cani e gatti

A dire il vero cani e gatti sono influenzati poco da queste tempeste solari. Certo, studi dimostrano che possono percepire i campi magnetici ed eventuali cambiamenti atmosferici. Inoltre c’è anche il fatto che percepiscono prima di noi l’avvicinarsi delle onde emanate da un terremoto. Tuttavia le tempeste solari sono abbastanza innocue per loro. Al massimo, soggetti molto sensibili potrebbero essere un po’ più nervosi e in ansia del solito, ma tutto qui.

Gli uccelli e le tempeste geomagnetiche

Diversa la situazione degli uccelli. Molte specie di uccelli, specie quelli migratori o anche i piccioni viaggiatori addestrati, sfruttano la loro percezione del campo magnetico terrestre per orientarsi. Il che vuol dire che ogni variazione di questo campo può generare confusione e stress.

Per esempio, gli uccelli migratori potrebbero perdere la rotta durante una di queste tempeste, orientandosi a fatica.

Idem dicasi per i piccioni viaggiatori addestrati. Per esempio, qualche tempo fa, nel Regno Unito migliaia di piccioni viaggiatori da gara (sì, ci sono anche competizioni di piccioni viaggiatori, noti per il loro incredibile senso dell’orientamento) non sono più riusciti a tornare a casa e di loro si sono perse le tracce.

Tempeste solari e cetacei

Particolarmente a rischio i cetacei. Anche le balene e i delfini, infatti, rischiano di spiaggiarsi maggiormente quando l’attività solare è maggiore per via delle alterazioni al campo geomagnetico terrestre.

Rimanendo sempre in tema di mammiferi, anche i pipistrelli possono essere disorientati da queste tempeste solari visto che sfruttano i campi elettromagnetici per svolazzare in giro.

E i pesci?

La stessa cosa che succede agli uccelli, accade anche ai pesci. E talvolta anche alle tartarughe, a dire il vero. Anche i pesci (pure quelli d’acquario) e questi rettili si orientano basandosi sul campo magnetico terrestre. Ma se questo viene perturbato dalle tempeste solari, ecco che ne saranno influenzati negativamente.

