Jennifer Aniston lancia un’organizzazione benefica per aiutare i rifugi e favorire le adozioni

Jennifer Aniston, celebre attrice e da sempre sostenitrice dei diritti degli animali, ha recentemente lanciato una nuova organizzazione benefica chiamata “The Clydeo Fund” per supportare il salvataggio di animali in tutto il mondo.

Questa iniziativa accompagna il lancio del suo primo libro per bambini, Clydeo Takes a Bite Out of Life, che racconta le avventure di Clyde, uno dei suoi cani. Il libro è solo il primo di una serie di quattro volumi, con l’intento di sensibilizzare i più giovani sull’importanza dell’amore per gli animali e della scoperta delle proprie passioni.

Aniston ha adottato diversi cani nel corso degli anni. Il Fondo Clydeo è stato creato proprio per supportare finanziariamente le organizzazioni che si occupano di salvare animali in difficoltà, fornendo risorse per la loro riabilitazione e favorendo l’adozione.

L’auspicio della Aniston è che il suo fondo ispiri le persone a donare anche solo un dollaro per aiutare questi animali che hanno bisogno di amore e cure. La nuova impresa fa parte della Entertainment Industry Foundation (EIF), una piattaforma che collega le celebrità con cause benefiche per generare un impatto sociale positivo.

Aniston ha sottolineato quanto sia cruciale sostenere i rifugi per animali, molti dei quali sono sovraccarichi e in difficoltà economiche. Ha infatti specificato come ci siano sono troppi animali che vengono soppressi semplicemente perché i rifugi non riescono a tenerne il passo.

La sua speranza è che attraverso il fondo si possa ridurre il numero di cani che, nonostante siano in buona salute, vengono sottoposti a eutanasia a causa della mancanza di risorse. Il libro di Aniston, ispirato dal suo cane Clyde, non è solo una dolce storia per bambini, ma rappresenta anche un mezzo per sensibilizzare e raccogliere fondi.

Ogni acquisto e donazione al Clydeo Fund contribuirà a migliorare le condizioni di vita di tanti animali che attendono una famiglia. La Aniston ha incoraggiato tutti ad adottare perché i cani che ha adottato hanno portato tantissima gioia nella sua vita. Con questo progetto, Aniston mira a coinvolgere non solo i fan e gli amanti degli animali, ma anche le nuove generazioni, incoraggiandole a fare la differenza e a scoprire quanto può essere gratificante aiutare un animale bisognoso.

