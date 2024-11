Questo documentarista naturalista ha vissuto un incontro magico con uno dei delfini più piccoli del pianeta (ma tra i più minacciati)

I delfini di Commerson o “delfini panda” sono un simbolo della Patagonia ma sono minacciati dalla perdita del loro habitat: Luis Burgueño ha avuto la fortuna di incontrarne uno

Luis Burgueño, un documentarista naturalista, ha vissuto un’esperienza straordinaria durante una delle sue immersioni nelle fredde acque della Patagonia, precisamente a Puerto de Rawson, nella provincia di Chubut. Ha infatti avuto l’opportunità di osservare uno dei delfini di Commerson, una delle specie più affascinanti e rare del pianeta, noto anche come “delfino panda” per il suo manto bianco e nero che ricorda quello di un piccolo panda​.

Nel video diventato virale pubblicato sui social vediamo l’incontro con l’animale che nuota attorno al gommone proprio come a volersi far filmare. Questo delfino è un simbolo della biodiversità unica della Patagonia, ma vive in ambienti costieri che sono minacciati da numerosi fattori.

La specie, che misura appena 1,5 metri e pesa al massimo 50 kg, è nota per la sua curiosità e agilità, spesso avvistata “surfando” le onde vicino alla riva o seguendo le scie delle barche. Nonostante le sue dimensioni ridotte, è un animale estremamente agile e curioso, che spesso si avvicina alle barche per osservare i visitatori​, proprio come ha fatto con quella di Burgueño.

Sono stati istituiti programmi di conservazione e zone protette

Questa specie vive principalmente lungo la costa della penisola Valdés e le acque di Tierra del Fuego, ed è conosciuta per il suo comportamento socievole. I delfini di Commerson formano spesso piccoli gruppi, ma talvolta si possono osservare aggregazioni di, specialmente durante le migrazioni stagionali​.

Purtroppo, nonostante il suo fascino, il delfino di Commerson sta affrontando numerose minacce. La principale preoccupazione per la sua sopravvivenza è la perdita del suo habitat a causa della crescente urbanizzazione e dell’inquinamento marino. L’uso di reti da pesca e le attività industriali contribuiscono ulteriormente a ridurre la sua popolazione, che è già vulnerabile. In alcune aree, la pesca accidentale di questi delfini è una causa importante della loro mortalità​.

Per proteggere questa specie, sono stati istituiti programmi di conservazione e zone protette lungo la costa patagonica. Tuttavia, la lotta per la conservazione del delfino di Commerson richiede un impegno continuo per preservare l’ecosistema marino e ridurre le attività invasive che minacciano la sua esistenza​.

Il delfino di Commerson, purtroppo, non è l’unica specie che sta affrontando il rischio di estinzione nella regione. La perdita di habitat naturale è una delle minacce più gravi, accanto alla pesca commerciale che incide negativamente sulla sua popolazione.

Le acque cristalline della Patagonia, che ospitano questi incredibili cetacei, sono sotto una crescente pressione e questo magnifico animale marino è un simbolo delle meraviglie naturali di questo angolo remoto del mondo che devono essere protette.

Ti potrebbe interessare anche: