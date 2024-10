Il potente messaggio di sostegno di Jane Goodall al capitano Paul Watson

Sin dal primo minuto l’etologa paladina della conservazione della natura è stata accanto a Paul Watson, fondatore di Sea Shepherd, arrestato in Danimarca su richiesta del Giappone. Dapprima con una dichiarazione congiunta con i membri del Jane Goodall Institute per chiedere l’immediato rilascio di Watson e poi lanciandogli un messaggio accorato

“Ora hai compassione per i cuori di coloro che tengono il tuo destino nelle loro mani”, così Jane Goodall, etologa di fama mondiale nota per i suoi studi sugli scimpanzé avviati nel 1960 nella foresta di Gombe, in Tanzania, invia un potente messaggio di sostegno al capitano Paul Watson.

Ambientalista e animalista tra le meglio conosciute al mondo, Goodall comprende davvero l’importanza vitale di proteggere il nostro Pianeta e i suoi animali. Le sue parole ci ricordano che dobbiamo continuare a lottare per il mondo che condividiamo tutti.

Forza e coraggio – dice nel video – e spero che i danesi abbiano buon senso.

L’arresto Paul Watson, capitano, attivista e fondatore di Sea Shepherd, ha scosso il mondo ambientalista e animalista, ma per molti altri versi è una notizia di cui ancora in molti non sono a conoscenza. Watson è stato fermato in Danimarca su richiesta del Giappone per le sue azioni intraprese contro la caccia alle balene, e ora si trova in prigione al centro di una autentica battaglia legale.

Per oltre 50 anni, Paul ha dedicato la sua vita alla difesa dei nostri oceani e alla salvaguardia delle balene, la sua ricompensa? L’arresto e la minaccia di una condanna all’ergastolo in una prigione giapponese.

La sola “colpa” di capitan Watson è esclusivamente quella di aver combattuto strenuamente per proteggere le balene, interponendosi tra le navi da caccia giapponesi e i cetacei presi di mira dagli arpioni. Un fatto simile è assai grave e dovrebbe indignarci tutti.

#FREEPAULWATSON

