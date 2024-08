Il pesce scorpione è arrivato in Italia ed è davvero pericoloso: cosa c’è da sapere sul suo veleno

Il pesce scorpione, nome scientifico Pterois miles, è arrivato in Italia. Per ora si sta diffondendo in Sud Italia, ma potrebbe proseguire fino alle coste del nord. Arriva dal Mar Rosso ed è una specie invasiva, ma anche pericolosa poiché è velenoso. Ecco cosa c’è da sapere

È arrivato in Italia, è velenoso, invasivo e dannoso: sto parlando del pesce scorpione, un pesce tropicale che ha raggiunto le coste italiane, dove sta facendo già preoccupare per i rischi che comporta la sua presenza. Vediamo insieme cosa c’è da sapere, per evitare di farsi prendere dal panico.

Pesce scorpione, invasivo e dannoso

Il nome scientifico del pesce scorpione è Pterois miles.

Originario del Mar Rosso, questo pesce di 35 centimetri si è fatto strada negli ultimi 12 anni fino alle coste del sud Italia, produce circa 2 milioni di uova ogni anno e non ha predatori naturali dalle nostre parti, se non i polpi in alcuni rari casi: e questo è il motivo per cui si sta diffondendo rapidamente.

Un pesce velenoso, davvero

Il pesce scorpione è velenoso, per farti capire quanto ti dico che il suo veleno serve a contrastare il suo predatore: lo squalo.

Gli altri suoi predatori naturali sono le cernie e le murene.

Le pinne del pesce scorpione hanno spine velenose, 10 dorsali e 6 anali che, se toccate, rilasciano un veleno che è attivo anche per 24/48 ore dopo la morte del pesce.

Cosa fare se incontri un pesce scorpione

A me è capitato di incontrarne alcuni esemplari in Grecia, anche lì è invasivo, è davvero molto affascinante da vedere, il suo corpo danza nell’acqua e la sua colorazione cattura lo sguardo, ma è meglio tenersi molto lontani.

Quando ti vede non scappa, anzi approfitta della tua presenza per predare i piccoli pesci che scappano da te.

Se lo vedi, allontanati subito.

Se ne trovi uno morto, non toccarlo.

La sua carne è commestibile e considerata molto pregiata.

Il veleno del pesce scorpione

I sintomi del veleno sono dolore estremo, vomito, convulsioni fino a paralisi e difficoltà respiratorie e morte, nei casi più gravi

Chiama l’ambulanza in caso di puntura.

Le specie invasive stanno raggiungendo l’Italia

Il pesce scorpione è solo uno dei pesci tropicali che, a causa del riscaldamento del mare, stanno raggiungendo le coste italiane.

Se tu hai paura, pensa a tutti quei pesci che verranno spazzati via dal pesce scorpione.

E siamo solo all’inizio di un’invasione di specie distruttive per i nostri ecosistemi marini.

