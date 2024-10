Il calendario 2025 più sexy di sempre: i pompieri australiani sono tornati per aiutare animali e persone

I pompieri più sexy dell'Australia sono tornati a mostrare pettorali e sorrisi per una buona causa nei loro iconici calendari solidali. Assicurati una copia perché vanno letteralmente a ruba, sostenendo enti per la fauna selvatica come progetti a favore dei piccoli malati di cancro

Muscoli in vista e un sorriso ammaliante per una causa non giusta, di più: aiutare le associazioni che salvano che animali in difficoltà, tra cui anche alcune iconiche specie simbolo dell’Australia, o a sostegno dei piccoli pazienti oncologici.

I pompiere australiani sono pronti per un 2025 “di fuoco” e di solidarietà. Gli amatissimi Australian Firefighters sono tornati a fare strage di cuori e a sensibilizzare le persone in vista di un nuovo anno pieno di progetti.

Le immagini promozionali ufficiali sono state presentate da pochissime e i calendari messi in vendita sul sito dedicato.

5 i calendari cult per il 2025 in cui i vigili del fuoco australiani posano a fin di bene. C’è il calendario degli eroi per chi non vuole alcun elemento che distolga lo sguardo dal fisico dei protagonisti. L’Horse calendar è un regalo ideale per gli appassionati del mondo equestre.

Koala, anatroccoli, caprette compaiono al fianco dei pompieri nel calendario sulla fauna Mixed Animals, uno dei più amati per chi proprio non sa scegliere. Come resistere poi alla tenerezza dei cuccioli di cane e gatto tra le braccia degli Australian Firefighters? Gli ultimi due calendari sono dedicati ai pet per eccellenza.

Volete un assaggio? Ecco un dolcissimo “dietro le quinte”.

L’iniziativa, lanciata per la primissima volta nel 1993 con il supporto della Children’s Hospital Foundation, è giunta alla sua 32esima edizione. Tra organizzazioni sostenute, molte sono impegnate nel recupero e alla conservazione della fauna selvatica australiana.

Vi è ad esempio, il Byron Bay Wildlife Hospital nel New South Wales o Healing Hooves, che riabilita cavalli destinati al macello inserendoli in programmi di pet-therapy. Ma vi è anche Kids with Cancer Foundation, che supporta le famiglie dei giovani malati di cancro.

Grazie al clamoroso successo confermato nel corso degli anni, sono stati devoluti in beneficenza oltre 3,4 milioni di dollari. Assicuratevene una copia perché vanno letteralmente a ruba, e menomale.

