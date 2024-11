I cavalli nelle viscere della terra: la storia dimenticata dei pony da miniera

I cavalli da miniera, spesso conosciuti come pony da miniera, erano cavalli, pony o muli comunemente utilizzati sottoterra nelle miniere dalla metà del XVIII secolo fino alla metà del XX secolo. Stiamo parlando di animali che erano privati sia della luce del sole che dell'aria fresca, e che invece vivevano nell'oscurità, sottoterra, affidandosi al loro istinto ed alla guida dei loro partner umani, noti come conogon. Questi cavalli nascevano, lavoravano e morivano nell'oscurità, sopportando un lavoro estenuante.

Nelle profonde e oscure viscere della terra, lungi dalla carezza del sole e dal respiro del vento, si è consumata una delle pagine più crude e silenziose della relazione tra uomo e animale. I pony da miniera rappresentano infatti un capitolo quasi dimenticato della rivoluzione industriale, esseri viventi condannati ad un’esistenza sotterranea che sfida ogni immaginazione umana.

Un po’ di storia

Fin dal 1750, quando i primi esemplari comparvero nei giacimenti carboniferi di Durham, in Gran Bretagna, questi animali divennero i silenziosi protagonisti di un doppio dramma, sia umano che industriale. Piccoli, robusti, con arti possenti e sguardi abituati all’oscurità, i pony rappresentavano l’anello più debole e sacrificabile della catena produttiva mineraria. Le diverse razze – Shetland, gallesi, russi – venivano selezionate non per bellezza o eleganza, ma per la capacità di sopportare condizioni disumane.

La giornata lavorativa si sviluppava in un tunnel di otto ore, in cui potevano arrivare a trasportare fino a 30 tonnellate di carbone, muovendosi all’interno di cunicoli strettissimi, un lavoro che consumava letteralmente la loro esistenza: gli esperti del tempo hanno stimato una vita media di appena 3,5 anni sottoterra, contro i 20 anni che avrebbero potuto vivere in superficie. La loro esistenza era scandita dal ritmo delle carrette, dal peso dei carichi, dall’umidità costante dei tunnel e dalla totale assenza di libertà.

Le condizioni di questi animali divennero progressivamente oggetto di attenzione pubblica. Nel 1911, il British Coal Mines Regulation Act rappresentò una svolta legislativa cruciale, introducendo per la prima volta norme a tutela di questi lavoratori a quattro zampe. Personalità come la contessa Maud Fitzwilliam e Sir Harry Lauder iniziarono a perorare la causa dei pony da miniera nei salotti aristocratici e nelle aule parlamentari.

Un dato impressionante fotografa l’apice di questo fenomeno: nel 1913, ben 70.000 pony lavoravano sottoterra in Gran Bretagna. Piccole creature intrappolate in un sistema che li vedeva come meri strumenti di produzione, non come esseri senzienti. La loro selezione era rigorosa: dovevano avere almeno quattro anni, essere ferrati e sottoposti a controlli veterinari prima di iniziare questa vita sotterranea.

L’avvento della meccanizzazione segnò progressivamente il declino di questi animali. I trasporti meccanici iniziarono a sostituirli, relegandoli dapprima a compiti sempre più marginali, fino alla completa dismissione. L’ultimo pony britannico, Tony, morì nel 2011 all’età di 40 anni, simbolicamente ospitato in un rifugio per animali, lontano dai tunnel che per decenni erano stati la sua unica dimensione esistenziale.

La storia non si è tuttavia conclusa. Ancora oggi, nel distretto di Chakwal in Pakistan, migliaia di asini continuano questo lavoro durissimo, trasportando sacchi di carbone attraverso stretti tunnel nelle Salt Range Mountains. Un monito che la storia non sempre progredisce linearmente e che l’evoluzione tecnologica non cancella necessariamente le forme più estreme di sfruttamento.

I pony da miniera rappresentano ben più di una pagina di archeologia industriale: sono lo specchio di un’era in cui l’efficienza produttiva prevaleva su ogni considerazione etica, in cui degli esseri senzienti venivano ridotti a ingranaggi di una macchina economica spietata, e la loro storia diventa un vero e proprio memento di quanto profonda possa essere la distanza tra progresso e civiltà.

Oggi, questi animali sopravvivono solo nei musei, nelle fotografie sbiadite, nei racconti dei minatori anziani, testimoni silenziosi di un’era in cui l’oscurità non era solo geografica, ma anche morale.

