Husky smarrito viene ripreso da un drone mentre gioca con alcuni orsi

Un cane si è perso e i suoi proprietari hanno lanciato l'allarme, pensando di usare un drone per ritrovarlo. Il loro amico a quattro zampe è stato ripreso mentre si diletta in natura assieme a degli orsi, rincorrendoli in una sorta di gioco

Non è un vecchio video di Juan Carrito, l’orso marsicano conosciuto da tutti, ma una ripresa che proviene dalla remota regione della penisola Kamchatka, in Russia. Qui un cane di razza husky è stato osservato mentre seguiva alcuni orsi in una sorta di gioco.

Le immagini hanno fatto il giro del web, diventando virali e lasciando esterrefatti gli utenti. Il cane si era smarrito tempo fa e così la sua famiglia si è affidata alla tecnologia per ritracciarlo. Tutto poteva immaginare fuorché di ritrovare l’amico a quattro zampe felice, in compagnia di un gruppetto di orsi.

Il filmato è stato condiviso su TikTok, su Instagram e anche su Reddit, dove gli iscritti si sono interrogati sul tipo di interazione tra cane e orsi che viene mostrato.

“È davvero un gioco? Stanno facendo amicizia?” sono alcune delle domande che si leggono tra i messaggi. Gli orsi devono aver notato il drone perché dal video si vede chiaramente che uno dei selvatici alza gli occhi verso l’alto, guardando in quella direzione.

I plantigradi sembrano a tratti infastiditi dal cane, non gradendo la sua presenza. In più occasioni lo ignorano o provano ad allontanarlo senza però fargli del male. L’incontro si sarebbe concluso pacificamente.

Non sappiamo come il cane sia tornato dai suoi proprietari, ma possiamo immaginare lo spavento di questi ultimi. Le immagini catturate dal drone ci mostrano anche quanto gli animali abbiano un modo di pensare e di interagire intraspecifico che il più delle volte ignoriamo o non comprendiamo affatto.

Che lo abbiano scambiato per un lupo? Le riflessioni e le interpretazioni possono essere tante. Fanno però sorridere alcuni commenti lasciati sicuramente dai conoscitori di questa razza canina sui social network come il “non poteva che essere ovviamente un husky”.

