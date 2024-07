In Grecia puoi soggiornare gratis in questa isola da sogno, se ti prendi cura dei gatti di questo santuario

You chose her name to be Sky , she has beautiful blue eyes 😍 Διαλέξατε το όνομά της να είναι Σκάι, έχει υπέροχα μπλε μάτια 😍

You chose her name to be Sky , she has beautiful blue eyes 😍Artemis is so much better ! MIMA is always beautiful! Looks like Romeo is getting adopted soon 😍Διαλέξατε το όνομά της να είναι Σκάι, έχει υπέροχα μπλε μάτια 😍Η Άρτεμις είναι πολύ καλύτερα ! Η MIMA είναι πάντα όμορφη! Φαίνεται ότι ο Romeo θα υιοθετηθεί σύντομα 😍

Posted by Takis Shelter non profit organisation on Monday, June 3, 2024