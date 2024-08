Vomito nel gatto, ma quante cause può avere?

Innumerevoli sono le cause di vomito del gatto. E molte di esse, fra l'altro, non riguardano direttamente lo stomaco, bensì interessano altri organi anche ben distanti dall'apparato gastroenterico

Uno dei motivi per cui più spesso i mici sono portati a visita dal veterinario è il vomito nel gatto. Il fatto è che ci sono tantissime cause di vomito nei gatti, da quelle più banali, come i boli di pelo a cause decisamente più gravi, come insufficienza renale, chetoacidosi diabetica, triaditi, tumori cerebrali…

Che cos’è il vomito?

Prima di tutto: che cos’è il vomito? Si tratta di un movimento attivo di espulsione del contenuto dallo stomaco e dal primo tratto dell’intestino tenue tramite la bocca. Il vomito è preceduto da conati di vomito.

Spesso i proprietari fanno fatica a distinguere fra vomito, rigurgito e tosse. In realtà, come vedremo fra poco, fra vomito e rigurgito la differenza è netta: nel vomito abbiamo conati di vomito attivi assenti del tutto nel rigurgito. Più difficile, forse, distinguere fra vomito e tosse in quanto in entrambi i casi il gatto contrare violentemente l’addome. Il movimento è il medesimo, ma nel vomito, solitamente, al conato segue l’espulsione del cibo parzialmente digerito, mentre con la tosse al massimo assistiamo alla fuoriuscita di un po’ di muco o saliva.

Più problematico il caso dei conati di vomito a vuoto, non seguiti dall’espulsione del bolo digerito: in questo caso è più difficile capire se si tratti di vomito o di tosse.

La differenza fra vomito e rigurgito

Come dicevamo, vomito e rigurgito sono due sintomi differenti. Il che implica anche che abbiamo a che fare con cause diverse. Il vomito è un movimento attivo di espulsione del bolo più o meno digerito tramite la bocca, preceduto da conati di vomito. Il rigurgito, invece, è un movimento del tutto passivo, senza alcun conato di vomito.

Tipi di vomito

A seconda dell’aspetto del vomito, ecco che il veterinario potrà essere indirizzato maggiormente verso una o l’altra patologia:

acqua o liquidi trasparenti : il gatto ha appena vomitato l’acqua che ha bevuto o il contenuto fluido dello stomaco

: il gatto ha appena vomitato l’acqua che ha bevuto o il contenuto fluido dello stomaco schiuma biancastra : solitamente deriva da un problema di gastrite. La schiuma sono i succhi gastrici presenti nello stomaco

: solitamente deriva da un problema di gastrite. La schiuma sono i succhi gastrici presenti nello stomaco giallo o biliare : può indicare vomito a stomaco vuoto o vomito in gatti anoressici. Inoltre quando il gatto vomita parecchio, dopo aver svuotato lo stomaco e aver vomitato i succhi gastrici biancastri, inizia a buttare fuori i succhi del primo tratto del tenue

: può indicare vomito a stomaco vuoto o vomito in gatti anoressici. Inoltre quando il gatto vomita parecchio, dopo aver svuotato lo stomaco e aver vomitato i succhi gastrici biancastri, inizia a buttare fuori i succhi del primo tratto del tenue verde : non è mai un buon segno, si tratta dello step successivo del vomito biliare

: non è mai un buon segno, si tratta dello step successivo del vomito biliare marroncino : altro cattivo segno, a volte indica la presenza di sangue, a volte la presenza di vomito fecale da gravi blocchi intestinali

: altro cattivo segno, a volte indica la presenza di sangue, a volte la presenza di vomito fecale da gravi blocchi intestinali sangue : si parla di ematemesi, cioè del vomito di sangue rosso vivo causato o da intensi sforzi di vomito con rottura di alcuni capillari (vomito leggermente rosato o con goccioline di sangue) o da ulcere gastriche (presente una maggior quantità di sangue). Se il sangue, invece, arriva dal tratto intestinale più in basso, ecco che il sangue apparirà più scuro, digerito

: si parla di ematemesi, cioè del vomito di sangue rosso vivo causato o da intensi sforzi di vomito con rottura di alcuni capillari (vomito leggermente rosato o con goccioline di sangue) o da ulcere gastriche (presente una maggior quantità di sangue). Se il sangue, invece, arriva dal tratto intestinale più in basso, ecco che il sangue apparirà più scuro, digerito cibo : se il gatto mangia troppo velocemente ecco che può vomitare il cibo parzialmente digerito (a volte si vedono ancora le crocchette quasi intere)

: se il gatto mangia troppo velocemente ecco che può vomitare il cibo parzialmente digerito (a volte si vedono ancora le crocchette quasi intere) boli di pelo : solitamente si presentano come cilindri anche lunghi di pelo misti a succhi gastrici, di colore scuro

: solitamente si presentano come cilindri anche lunghi di pelo misti a succhi gastrici, di colore scuro vermi: tipico il vomito di Ascaridi in caso di infestazioni massive (LEGGI anche: Come proteggere il tuo gatto da pulci e insetti in estate: stai usando gli antiparassitari giusti?)

Comuni e non comuni cause di vomito nel gatto

Come dicevamo prima, esistono tantissime cause di vomito nel gatto. E non tutte hanno a che fare direttamente con lo stomaco. Considerate, poi, che il vomito non è una malattia, bensì un sintomo. Il vomito può essere acuto o cronico. Il gatto può vomitare succhi gastrici bianchi, gialli, verdi o può vomitare sangue. Insomma, il vomito del gatto va indagato con attenzione.

Queste alcune delle cause di vomito nel gatto:

ingestione di alimenti non idonei (anche avanzi da tavola)

dieta errata

cambi di alimentazione troppo veloci

accumulo di boli di pelo

allergie alimentari

ingestione di corpi estranei (tipicamente palline, fili…)

parassitosi (tipico il vomito di grossi gomitoli di Ascaridi in caso di infestazioni massive. Raramente i Coccidi nel gatto possono manifestarsi inizialmente con vomito)

infezioni virali, batteriche o fungine (anche Panleucopenia virale felina)

avvelenamenti e intossicazioni

setticemia

gastrite

pancreatite

epatite

triadite (malattia con varie combinazioni fra pancreatite, epatite ed enterite)

diabete mellito

chetoacidosi diabetica

ipertiroidismo

insufficienza renale

insufficienza epatica

cistiti

blocco vescicale

blocco intestinale

volvolo e intussuscezione intestinale

stipsi

tumori (non solo a carico di stomaco e intestino, ma anche tumori cerebrali, vomito da sindromi paraneoplastiche, tumori a carico di organi addominali che comprimono stomaco e intestino…)

alcuni farmaci

stress

Il vomito del gatto è un’urgenza?

Dipende. Se il gatto fa un singolo vomito, ma è allegro, vivace, mangia, nel vomito non c’era sangue, ecco che può essere normale. Questo non vuol dire non farlo visitare, ma vuol solo dire che non è necessario chiamare il veterinario alle 2 di notte o a Natale o a tenere occupato il numero delle emergenze. In questo caso potete tranquillamente presentarvi a visita durante gli orari normali di apertura.

Ma se il gatto:

vomita e non sta mangiando

ha anche diarrea o è stitico

beve tanto e mangia poco

ecco che conviene cominciare a farlo visitare dal veterinario. Richiedete una visita urgente se:

il gatto ha vomito continuo e incoercibile

ha vomitato sangue (tanto)

soffre di altre patologie

non mangia nulla da un giorno e continua a vomitare

il micio si presenta fortemente abbattuto

non sta urinando o defecando

Ti potrebbe interessare anche: