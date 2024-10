Vogliamo giustizia per Green, il gatto massacrato di pugni e calci dall’ex della proprietaria

🛑 AGGIORNAMENTO 10/09 GREEN È VOLATO SUL PONTE.😭🛑AGGIORNAMENTO ORE 19 DEL 9/09 Green non sta bene.😔 Ha avuto un arresto cardiaco. Le lesioni interne provocano emorragie e necessita di trasfusioni. È stato di nuovo intubato e attaccato a flebo endovenose. DAI PICCOLO DAI !!!🥹💚 #giustiziapergreen 🛑AGGIORNAMENTO ORE 18 DEL 8/09 Da un punto di vista clinico generale Green sta migliorando. Pressione stabile, le ferite si stanno rimarginando. Problematica è la situazione alla zampa posteriore. È sempre alimentato da sondino. FORZA GREEN e LAURA. 💪🏻💚 💚💚🛑AGGIORNAMENTO ORE 18 DEL 07/09 GREEN SI STA RIPRENDENDO !!! La temperatura è scesa, continua ad essere alimentato da sondino peró non è più sottoposto a terapia endovenosa. Lunedì ripeteranno emocromo ed esami funzionalità renali. FORZA GREEN 💪🏻 💚.🛑AGGIORNAMENTO ORE 18:00 DEL 6/09. Green non è fuori pericolo ma sta reagendo alle cure. Dai Green, siamo tutti con te 💪🏻 Un abbraccio Laura ❤️🛑 AGGIORNAMENTO 06/09 Questa mattin il nostro Green ha avuto voglia di leccare un po di pappa. Lotta amore bello, siamo tutti con te 🙏🏻💚🛑 CHIOGGIA, VENEZIA 04/09/2024 IL GATTINO GREEN MASSACRATO DI BOTTE.Quello che è successo ieri a Chioggia, in provincia di Venezia, è una cosa inquietante.Ho appena parlato con la ragazza ancora sotto shock mettendo a disposizione il nostro legale.Nella serata di ieri, 4 settembre, una ragazza di Chioggia ha chiesto al suo ragazzo di recarsi presso il suo appartamento per dar da mangiare al suo gatto e al cane perché lei era a lavoro e la mamma era fuori.Chi non si fiderebbe della persona che dice di amarti ???Alle ore 9:00 la ragazza chiama ma lui non risponde.Alle ore 11:00 rientra a casa e si trova dinnanzi una scena raccapricciante.Sangue ovunque, sulle pareti, sul soffitto, sulle tende e chiede cosa sia successo non trovando più il suo Green.Lo aveva nascosto sopra uno scaffale in fin di vita dopo averlo massacrato di botte e sapete cosa gli ha detto alla fine?Che lo ha massacrato di botte perché gli ricordava il suo ex.Per un'ora, la vicina di casa lo ha sentito piangere disperato e ha sentito rumori all'interno dell'abitazione.È stata sporta denuncia e Green è ricoverato in fin di vita in clinica.Le persone che compiono questi atti su povere creature indifese sono pericolose per la società e vanno punite pesantemente !!!FORZA PICCOLO GREEN, DEVI FARCELA.SIAMO TUTTI CON TE !!!💪🏻❤️A LAURA VA TUTTA LA NOSTRA SOLIDARIETÀ E VICINANZA.❤️CHIEDIAMO GIUSTIZIA PER TUTTI GLI ANIMALI VITTIME DI MALTRATTAMENTO.CHIEDIAMO L'INASPRIMENTO DELLA LEGGE SUL MALTRATTAMENTO E LA CERTEZZA DELLA PENA.#coordinamentotuteladirittianimalirovigo #animals #cat #violenza #maltrattamentoanimali #gattinogreen #green Mauro Armelao #chioggia #venezia #veneto #vergogna@mettere in evidenza

