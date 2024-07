Torino cerca gattari per le 400 colonie feline (come e perché candidarsi)

A Torino si cercano volontari che si prendano cura delle oltre 400 colonie feline e dei 24.000 gatti liberi che popolano la città

Il Comune di Torino ha lanciato un’iniziativa per reclutare volontari che si occupino delle numerose colonie feline presenti in città. Con più di 400 colonie e circa 24.000 gatti liberi, la città necessita di persone appassionate che desiderino prendersi cura di questi animali. Chiunque sia interessato a contribuire può candidarsi inviando un’email a ufficiotutelaanimali@comune.torino.it.

Questo progetto fa parte di una più ampia campagna di sensibilizzazione che è stata avviata di recente e continuerà nei prossimi mesi. L’obiettivo principale è promuovere una maggiore consapevolezza e benessere animale, in particolare per quanto riguarda i gatti selvatici, che hanno comportamenti molto diversi rispetto ai gatti domestici.

La campagna include affissioni di manifesti e locandine, distribuzione di 30.000 cartoline e pieghevoli informativi, nonché l’organizzazione di incontri e giornate a tema per i giovani nelle scuole e nei centri estivi. In autunno sono previsti eventi tematici in presenza per approfondire ulteriormente la tematica.

Perché è così importante prendersi cura delle colonie feline

Le colonie feline, ovvero gruppi di gatti che si stabiliscono in un determinato territorio dove trovano le risorse necessarie per sopravvivere, come cibo, acqua e rifugi, sono protette dal Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali della città di Torino, che vieta espressamente la cattura, lo spostamento o l’allontanamento dei gatti selvatici dal loro habitat naturale.

È inoltre proibito ostacolare o impedire la gestione delle colonie feline, così come danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro cura e alimentazione. Prendersi cura delle colonie feline non solo aiuta gli animali, ma contribuisce anche a creare una cittadinanza più consapevole e rispettosa dell’ambiente urbano. Questo tipo di volontariato promuove il decoro del territorio e il rispetto per la vita animale, incoraggiando comportamenti responsabili e altruistici.

Il Comune di Torino spera che questa iniziativa possa attirare molti nuovi volontari, che con il loro contributo potranno migliorare la qualità della vita dei gatti liberi e, al contempo, arricchire il tessuto sociale della città.

