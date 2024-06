Sono un ingegnere biomedico amante dei gatti e ti mostro 3 trucchetti per rinfrescarli in estate

Come rendere l'estate dei nostri amici a quattro zampe un po' più fresca e piacere? Ecco 3 trucchetti utilissimi a cui ricorrere subito. A mostrarceli un grande appassionato di animali e, gatti nello specifico, che di felini ne sa qualcosa

I nostri animali domestici soffrono il caldo torrido esattamente quanto noi e quando la colonnina di mercurio sale, anche la giornata più rilassante in casa può diventare un tormento. Chi ha in casa amici a quattro zampe ne sa qualcosa.

In estate, è d’obbligo controllare con attenzione i nostri cani ma anche i gatti per scongiurare il terribile colpo di calore. Possiamo aiutarli offrendo loro un fresco sollievo con pochi e semplici trucchetti e qualche accorgimento.

Nel caso dei gatti, ce li mostra Andrea Mancino, ingegnere biomedico e grande amante degli animali. Andrea ha due meravigliosi soriani, si definisce un “gattaro” e comprende bene le esigenze dei suoi pet.

Con l’arrivo del caldo, corre in soccorso dei suoi compagni felini con questi 3 metodi alla portata di tutti:

bottiglia d’acqua congelata: ti servirà solamente una bottiglia d’acqua e un panno. Riempi d’acqua una bottiglia e mettila nel congelatore fino a quando non sarà ghiacciata. Avvolgila in un panno e disponila vicino al tuo gatto o in un punto in cui si accovaccia di solito. La adorerà, anche la sua temperatura corporea ringrazia asciugamano fresco: prendi un asciugamano leggermente inumidito, piegalo, inseriscilo in una busta e via nel congelatore. Una volta fresco, distendilo su una superficie piana. La risposta del gatto non si farà attendere. Il passaggio delle busta serve unicamente a trattenere i peli dell’animale. panno bagnato: bagna un panno con acqua fredda, strizzalo e accarezza il tuo felino. Gli piacerà di sicuro, e come dargli torto.

Ricordiamoci, inoltre, di creare delle zone d’ombra in casa, sollevare la cuccia del nostro felino e cambiare l’acqua in continuazione. Sono tanti gli accorgimenti che possiamo avere per proteggere i nostri pet nei mesi più caldi dell’anno.

