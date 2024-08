Scottish Straight: tutto quello che devi sapere sul gatto scozzese (che non ha le orecchie piegate)

Come riconoscere uno Scottish straight? Che carattere il gatto Scottish? Quanto cresce e quanto pesa un esemplare di questa razza? Tutto sullo Scottish straight, il gatto scozzese dalle orecchie dritte e dal carattere adorabile

Lo Scottish straight è un gatto che le famiglie adorano, ma che talvolta confondono con altre razze per il suo aspetto un po’ misterioso e per un tratto che lo distingue in un batter d’occhio dal suo parente diretto, lo Scottish fold.

Lo Scottish straight non ha le caratteristiche orecchie piegate tipiche dello Scottish fold. Mantello setoso con pelo sia lungo che corto, carattere docile, occhi penetranti fanno comunque di questo gatto un animale affascinante e un compagno di vita leale e affettuoso.

Ma come si riconosce uno Scottish straight? Che carattere ha questo gatto? Come curarlo Conosciamo più approfonditamente questo gatto dalle origine scozzesi, variante del più famoso Scottish fold.

Come si riconosce uno Scottish Straight gatto?

Lo Scottish straight è la versione con le orecchie dritte dello Scottish fold e condivide con questo le principali caratteristiche e la personalità. Nella stessa cucciolata, infatti, possono nascere gattini Scottish straight e fold.

La TICA, The International Cat Association, definisce comunque lo standard della razza e ci dice che un esemplare tipo del gruppo dei gatti scozzesi ha un corpo muscoloso e arrotondato di media taglia. La testa è tonda, gli angoli smussati.

Gli occhi rotondi e larghi conferiscono al gatto un’espressione dolce. Le orecchie sono di media lunghezza, dritte ma leggermente arrotondate in punta. Il naso è largo e corto. Le zampe sono lunghe e proporzionate con il resto del corpo, così come la coda.

Il mantello è morbido, denso e aderente al corpo per gli esemplari a pelo corto. Esistono anche Scottish straight a pelo lungo e lo stesso vale per gli Scottish fold. Sono ammessi tutti i colori e sono consentiti incroci con le razze American Shorthair, British Shorthair, British Longhair.

Quanto pesa uno Scottish Straight?

Uno Scottish straight è un gatto dalla muscolatura robusta con zampe forti e altrettanto muscolose. Il peso non ne risente eccessivamente tuttavia. Gli esemplari di razza Scottish straight pesano in media tra i 4 e i 6 kg.

Che carattere ha lo Scottish?

Lo Scottish straight è un gatto dall’indole mite e dolce. È molto affettuoso, fedele e per natura curiosissimo. Lo Scottish straight ha una intelligenza spiccata, il che rende gli scozzesi tra i gatti più intelligenti che vi siano.

Adora la compagnia dei suoi cari, interagisce bene con i bambini e va d’accordo anche con cani e gatti. Se in casa vi sono già altri animali domestici, lo Scottish straight potrebbe essere una buona scelta.

La sua personalità è gentile e amichevole. Lo Scottish straight è molto legato alla sua famiglia, che segue di stanza in stanza per addormentarsi sulle ginocchia o tra le braccia. Molto sveglio e attento, questo gatto può imparare trucchetti e comandi.

Solitamente questo gatto non ha alti livelli d’energia, ma ha bisogno comunque di esercizio fisico per vivere sereno e in salute. I giochi interattivi fanno decisamente per lui.

La razza si adatta bene a una vita in appartamento, ma non tollera molto la solitudine. Per questo motivo è importante non lasciare lo Scottish straight solo per ore e ore. Sebbene sia in genere calmo, il gatto potrebbe annoiarsi.

Quanto cresce uno Scottish Straight?

Uno gatto Scottish straight cresce fino a raggiungere un’altezza di 20-25 cm. Di solito, durante lo sviluppo, lo Scottish straight tende a crescere più di un gatto qualunque e apparire quindi leggermente più grande. Non siamo chiaramente ai livelli di un Main Coon, ma la sua muscolatura del resto conta.

Quanto vive un gatto Scottish Straight?

Un gatto Scottish straight vive tra i 12 e i 16 anni. La durata media è influenzata da un buono stile di vita, dalla corretta alimentazione e dall’insorgenza di malattie. Lo Scottish straight può soffrire di:

cardiomiopatia ipertrofica

malattia del rene policistico (PKD)

gengivite

infezioni alle orecchie

Non dimentichiamo, inoltre, che lo Scottish straight è strettamente imparentato con lo Scottish fold, razza portatrice di un gene dominante che causa gravi problemi di salute come l’osteocondrodisplasia.

Che differenza c’è tra Scottish e british?

I gatti Scottish e British sono due razze del Regno Unito molto simili tra loro. A prima vista, un gatto Scottish può apparire quasi identico a un British shorthair o longhair. Se non vi sono le orecchie piegate dello Scottish fold, distinguere le razze è complicato anche per chi di gatti se ne intende.

Pelo a parte, che sia nei gatti scozzesi che britannici può essere sia lungo che corto, concentriamoci sul peso e sull’altezza dei due felini. Il peso può aiutare infatti a distinguere un gatto Scottish da uno British.

I gatti British hanno una corporatura più massiccia, compatta e leggermente più pesante dei gatti Scottish. Parliamo di 7 kg e poco più per il British contro i 5-6 kg dello Scottish. Attenzione poi all’altezza.

Il gatto Scottish, come abbiamo visto, ha un’altezza di 20-25 cm. Il gatti British può misurare tra i 30 e i 40 cm di altezza. Il suo corpo risulta anche più allungato.

Caratterialmente parlando, abbiamo a che fare con due gatti dal carattere tranquillo, amichevole e stabile. I British, però, non tendono molto a mostrare l’affetto che provano verso i loro proprietari. Sono un po’ più riservati degli Scottish, ma comunque adorabili e coccoloni.

Come prendersi cura di uno Scottish straight?

Occuparsi di uno Scottish straight (e di qualunque altro gatto) significa garantire all’animale una vita sana, dalla ciotola ai trattamenti veterinari. Lo Scottish straight è un gatto piuttosto semplice di cui prendersi cura.

Il pelo va spazzolato delicatamente una volta a settimana, due o tre se l’esemplare è a pelo lungo. Pettinare il gatto regolarmente eviterà la formazione di nodi, di grovigli di sporcizia, che possono essere scoccianti e dolorosi da rimuovere successivamente.

Le orecchie possono essere pulite con un panno morbido inumidito mentre le unghie accorciate con un tagliaunghie specifico in caso di bisogno. Quest’ultima operazione potrebbe infastidire il gatto, specialmente se non è abituato sin da piccolo.

Se non hai dimestichezza e non ti senti sicuro, chiedi al tuo veterinario di procedere al taglio. L’alimentazione deve essere bilanciata per sopperire alle esigenze del gatto. Lo Scottish straight ha la fama di essere una buona forchetta. Non bisogna quindi eccedere nelle razioni e nei premietti dati durante la giornata.

Sarà il veterinario a indicare le quantità giuste di croccantini o cibo umido da somministrare così da mantenere il peso forma idoneo del gatto.

