Razze di gatti senza pelo (o quasi): quale scegliere?

Esistono diverse razze di gatti senza pelo. O meglio: con meno pelo del previsto. Tuttavia anche loro possono causare qualche problema a livello di gestione. Per esempio, molte razze feline senza pelo hanno una cute più grassa e oleosa

Per la maggior parte delle persone, prendere un gatto vuol dire prepararsi a lunghe sessioni di accarezzamento del loro soffice pelo. Tuttavia c’è anche chi ama i gatti, ma non tanto il loro pelo. Ecco dunque perché oggi andremo a vedere le più famose razze di gatti senza pelo (o quasi senza pelo).

Razze di gatti senza pelo

Se si decide di prendere una razza felina senza pelo, è bene essere a conoscenza di alcune cose:

le razze di gatto senza pelo non sono più "ipoallergeniche" di altre. Questo perché l'allergia al gatto non è rivolta al pelo, bensì a una proteina presente nella loro saliva

con le razze senza pelo non avrete a che fare con i peli, ma con la pelle un po' più unta sì. Soprattutto le razze del tutto prive di peli tendono a lasciare macchie di pelle unta un po' ovunque

queste razze feline vanno tenute obbligatoriamente in casa, sia d'estate (per evitare scottature solari), sia d'inverno (non hanno il mantello che li protegge dal freddo)

hanno una cute più delicata che si lesiona più facilmente

Donskoy

Razza rarissima, difficile da trovare qui da noi. Inoltre il Dosnkoy si presenta senza pelo per tutta la vita o con mantello lanuginoso (alcuni soggetti perdono questo mantello col passare del tempo). Inoltre ci sono soggetti con un’area senza pelo localizzata solo sulla testa o con aree alopeciche sparse per il corpo

Levkoy ucraino

Anche del Levkoy ucraino praticamente non si sente parlare spesso perché è una razza nuovissima. Nata nel 2004, è parente stretto dello Scottish Fold. E come lo Scottish Fold può avere problemi alle articolazioni e cartilagini. Nn ha pelo e molti soggetti hanno le orecchie accartocciate, ma non tutti. (LEGGI anche: Scottish Fold: tutto quello che c’è da sapere sul gatto brachicefalo dalle orecchie piegate)

Likoi

Il Likoi o gatto lupo mannaro in realtà non è senza pelo. Un po’ di pelo ce l’ha, solo che si tratta di un pelo rado e morbido che gli da un aspetto simili “licantropo”. Sono rarissimi e praticamente impossibili da trovare qui da noi.

Minskin o gatto Bambino

Si tratta di una nuova razza, fra l’altro arrivata sulle scene nel 2005 e non ancora accettata dalle associazioni feline. Si tratta di incroci fra Sphinx e Munchkin. Quindi in pratica sono degli Sphinx senza pelo, ma con le zampe corte tipiche del Munchkin. Certo, non avrete problemi di perdite di pelo con il Minskin, ma sono frequenti le dermatiti e i problemi articolari.

Peterbald

Come? Non avete mai sentito parlare dei Peterbald? Beh, ci sta, visto che fuori dalla Russia sono rarissimi e introvabili. La particolarità è che non tutti i Peterbald sono senza pelo: ci sono soggetti nudi, altri con pelo folto, altri ricci e alcuni anche con mantello ispido. Inoltre hanno delle orecchie grandissime, quasi troppo grandi per la loro testa.

Sphinx

Lo Sphinx di solito è considerato una razza felina del tutto nuda. In realtà, se si va a guardare bene, è ricoperto di una finissima peluria. Quando li si accarezza, sembra quasi toccare del camoscio. Alcuni esemplari hanno baffi e sopracciglia, altri neanche quelli. Ma tutti sono dotati di un numero variabile di rughe. Non avendo però praticamente pelo, hanno una pelle molto delicata e sensibile, un po’ più unta e grassa rispetto ai gatti con pelo. Il che vuol dire che potrebbe lasciare delle macchie di unte là dove si appoggia. Di questo dovete tenere conto perché non è un fattore che si possa eliminare.

