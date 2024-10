Pet food: cosa succede se il gatto mangia il cibo per cani?

Vi chiedete cosa succede se il gatto mangia il cibo per cani? Beh, che sviluppa determinate carenze nutrizionali e malattie. Questo perché il gatto non è un piccolo cane e ha esigenze e fabbisogni nutrizionali diversi

Molti proprietari sono convinti che il gatto sia un piccolo cane dal punto di vista alimentare, ma non è così. Il gatto ha esigenze e fabbisogni nutrizionali propri, diversi da quelli del cane. E se il gatto mangia il cibo per cani ecco che andrà incontro inevitabilmente a pericolose carenze nutrizionali che conducono a malattie anche importanti.

Certo, se il gatto ogni tanto ruba qualche crocchetta del cane o lecca la ciotola dell’umido del cane, non succede niente. Il problema è quando il grosso dell’alimentazione giornaliera del gatto si basa sul cibo per cani: qui sì che insorgono carenze nutrizionali.

Perché il gatto non può mangiare il cibo per cani?

Se è vero che di base gatto e cane sono animali carnivori, ecco che il gatto in realtà è un carnivoro stretto, come il furetto, mentre il cane è definito spesso come onnivoro o anche come carnivoro opportunista.

Questo fa sì che i fabbisogni nutrizionali di gatti e cani siano profondamente diversi. L’alimentazione del gatto, sia essa commerciale (crocchette e/o scatolette di umido) o casalinga (con dieta bilanciata formulata appositamente per quel gatto), ha bisogno di:

taurina : rispetto ai cani, i gatti hanno un fabbisogno più alto dell’aminoacido taurina. Nelle prede vive si trova in alti quantitativi visto che la carne cruda è ricca di taurina. Negli alimenti commerciali per gatti è appositamente addizionata per soddisfare i fabbisogni nutrizionali del gatto, ma non è addizionata in quelli per cani. Il che vuol dire che se il cane tutti i giorni mangia il cibo per cani, andrà incontro a una carenza di taurina

Gatto che mangia cibo per cani: le conseguenze

Solitamente, potendo scegliere, è difficile che il gatto mangi il cibo per cani. Avendo un contenuto proteico inferiore e una palatabilità non adatta ai gatti, i mici, che sono molto esigenti sul cibo, tenderanno a scansare il cibo per cani, preferendo quello per gatti. (LEGGI anche: Come scegliere le crocchette per il tuo cane o gatto? 6 domande da farti per non sbagliare)

Tuttavia, non avendo altro a disposizione, il gatto potrebbe anche rassegnarsi a mangiare il cibo per cani. Ebbene, se il gatto ogni giorno mangiasse solo cibo per cani, ecco che andrebbe incontro a diverse, gravi patologie:

cardiomiopatia dilatativa con insufficienza cardiaca da carenza di taurina

con insufficienza cardiaca da carenza di taurina cecità e sordità da carenza di taurina

e sordità da carenza di taurina ritardo nella crescita da carenza di taurina

crescita stentata per carenza di taurina, acido arachidonico e proteine

per carenza di taurina, acido arachidonico e proteine forfora, mantello scadente , alopecia da carenza di acido arachidonico

, alopecia da carenza di acido arachidonico anemia e problemi riproduttivi da carenza di acido arachidonico

e problemi riproduttivi da carenza di acido arachidonico sovrappeso e obesità per maggior contenuto di carboidrati negli alimenti per cani

Come evitare che il gatto mangi nella ciotola del cane?

Ormai abbiamo imparato che non dobbiamo somministrare il cibo per cani ai gatti. Già, ma come fare se cane e gatto vivono insieme? Non è semplice, a volte, convincere un gatto a non andare a rubare il cibo nella ciotola del cane.

Quello che potreste fare è:

evitare di lasciare il cibo sempre a disposizione , ma fornirlo a orari

, ma fornirlo a orari posizionare le ciotole del cane e del gatto lontane fra di loro, controllando che il cane finisca tutta la sua razione

posizionare la ciotola del gatto in un punto rialzato in modo da impedirne l’accesso al cane

per il cane, utilizzare ciotole con apertura automatica collegata al microchip del cane (in questo modo la ciotola si apre solo quando si avvicina il cane e si richiude quando il cane si allontana)

