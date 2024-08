Perché il gatto soffia? Alcuni motivi a cui non si pensa mai

Gatto che soffia? In realtà potrebbero essere diverse le cause. Di sicuro se un gatto soffia non è un buon momento per avvicinarlo. Ecco dunque qualche motivo per cui il gatto soffia e cosa fare in questi casi

Chi ha un micio, prima o poi si sarà trovato di fronte al gatto che soffia. Se a volte è facile capire perché il gatto ci sta soffiando (vedi gatto che stiamo tentando, invano, di far scendere dal divano su cui ha deciso di stazionare), in altri casi la situazione è un po’ più complicata. Questo perché ci sono diversi motivi per cui il gatto soffia e a cui non si pensa mai.

Come fa il gatto a soffiare?

Vi siete mai chiesti come faccia il gatto a soffiare? In pratica quello che fa è aprire la bocca, mettere bene in mostra i denti (che non esiterà a usare per morderci se non coglieremo subito il suggerimento implicito nel soffio), incurva la lingua e fa passare l’aria attraverso la bocca aperta.

Posizione del gatto che soffia

Tipicamente un gatto che soffia tende ad assumere una postura ben precisa. Il gatto è pronto a difendersi e dunque vedremo:

orecchie tirate all’indietro

bocca aperta per mostrare i denti

lingua incurvata sui margini laterali (forma una specie di “U”)

il corpo, invece, può essere accucciato e raccolto, come se stesse per saltare o in piedi, con zampe dritte e schiena curva, per sembrare più grande

pelo talvolta eretto

Nel mentre che assume questa posizione, il gatto emette un sibilo, accompagnato o meno da ringhi e brontolii.

Gatto che soffia: cause

Ci sono diversi motivi per cui il gatto soffia (e talvolta ringhia anche). Sarebbe bene imparare a riconoscerli anche nell’ottica di capire come gestire un gatto che soffia. Ricordandoci che tale comportamento è del tutto fisiologico per il gatto, ecco alcuni dei principali motivi:

avvertimento : il gatto percepisce una potenziale minaccia e la sta avvertendo di tenersi alla larga. Tale minaccia può essere rappresentata da gatti, cani, altri animali o dall’uomo. Il gatto ci dice chiaramente di non avvicinarci e di non fare quello che stavamo pensando di fare. Se non gli diamo retta, passerà rapidamente alla fase successiva ovvero all’aggressione con morsi e graffi

: il gatto percepisce una potenziale minaccia e la sta avvertendo di tenersi alla larga. Tale minaccia può essere rappresentata da gatti, cani, altri animali o dall’uomo. Il gatto ci dice chiaramente di non avvicinarci e di non fare quello che stavamo pensando di fare. Se non gli diamo retta, passerà rapidamente alla fase successiva ovvero all’aggressione con morsi e graffi disagio : talvolta un gatto ci soffia per farci sapere che le carezze che gli stiamo elargendo non sono gradite

: talvolta un gatto ci soffia per farci sapere che le carezze che gli stiamo elargendo non sono gradite nuovi incontri : talvolta il gatto mette in atto questo comportamento quando incontra per le prime volte altre persone, gatti, cani o animali

: talvolta il gatto mette in atto questo comportamento quando incontra per le prime volte altre persone, gatti, cani o animali protezione : talvolta le mamme gatto soffiano quando ci si avvicina troppo alla sua cucciolata. E questo succede anche nei confronti dei suoi umani (LEGGI anche: Perché il tuo gatto morde sempre? I motivi più comuni e come farlo smettere)

: talvolta le mamme gatto soffiano quando ci si avvicina troppo alla sua cucciolata. E questo succede anche nei confronti dei suoi umani (LEGGI anche: Perché il tuo gatto morde sempre? I motivi più comuni e come farlo smettere) paura : succede spesso con gatti ricoverati dal veterinario o in pensione. Gatti buonissimi che, però, se posti in un ambiente diverso dal loro, soffiano. Questo lo fanno perché stanno esprimendo paura nei confronti di qualcosa che non conoscono. A volte lo fanno anche quando introduciamo in casa nuovi mobili o oggetti (i gatti sono sì curiosi, ma anche molto abitudinari: non sempre amano quando si alterano le loro abitudini)

: succede spesso con gatti ricoverati dal veterinario o in pensione. Gatti buonissimi che, però, se posti in un ambiente diverso dal loro, soffiano. Questo lo fanno perché stanno esprimendo paura nei confronti di qualcosa che non conoscono. A volte lo fanno anche quando introduciamo in casa nuovi mobili o oggetti (i gatti sono sì curiosi, ma anche molto abitudinari: non sempre amano quando si alterano le loro abitudini) stress : gatti che si sentono sotto stress, possono manifestarlo con soffi

: gatti che si sentono sotto stress, possono manifestarlo con soffi dolore : gatti feriti o che provano dolore a causa di qualche malattia, possono soffiare come segno di disagio e per indicare che non vogliono essere toccati in quel momento

: gatti feriti o che provano dolore a causa di qualche malattia, possono soffiare come segno di disagio e per indicare che non vogliono essere toccati in quel momento territorialità: è possibile che il gatto stia cercando di difendere il suo territorio da eventuali intrusioni, spesso di altri gatti

Cosa fare se il gatto soffia e ringhia?

Cosa fare quando un gatto soffia? In generale sarebbe bene evitare di continuare a fare quello che lo sta indispettendo, allontanandoci e lasciandolo tranquillo e in pace. Di sicuro non dobbiamo andare verso di lui e non dobbiamo sgridarlo o urlargli contro: aumenteremmo solamente i suoi livelli di stress.

Se possibile, aspettare che sia lui ad avvicinarsi, cercando nel contempo di capire quale sia il problema. Non in tutti i casi è possibile risolvere tale problema alla radice, ma ci si può provare. Se per esempio i gatti soffiano perché non amano le coccole o non gradiscono che quella persona li tocchi, la cosa più semplice da fare è smettere di toccarli.

Gatto che soffia al nuovo arrivato? Cercate di inserirlo in casa in maniera più graduale, dando il tempo al micio di abituarsi. Mamma gatto soffia perché vi avvicinate troppo ai micini? Sappiamo che sono irresistibili, ma state alla larga o abituatela piano piano alla vostra presenza, senza indispettirla.

Nel caso di gatto ferito e che soffia dal dolore e dalla paura, in questo caso purtroppo potrebbe essere necessario avvicinarsi comunque per riuscire a portarlo dal veterinario. In questi casi, aiutandovi con una coperta o un asciugamano cercate di prendere il gatto e metterlo nel trasportino, usando la coperta per ripararvi da morsi e graffi. Non stringetela solo troppo sul gatto per evitare di farli male o che soffochi, ci raccomandiamo.

Ma se il soffio è causato da malattie, stress o ansia, ecco che allora conviene interpellare il veterinario e/o un veterinario comportamentalista.

