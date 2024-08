Un comportamento normale del gatto è quello di impastare. Si dice che il gatto fa la pasta o il pane e indica un movimento fatto sin da gattini, che può avere diversi significati e motivazioni

Vi siete mai chiesti perché il gatto fa la pasta? Da alcune parti si dice che il gatto fa il pane, il gatto impasta o fa i biscotti (in inglese si dice “cat kneading”), ma ci riferiamo sempre allo stesso movimento. Si tratta di un movimento ritmico che il mico fa con le zampe anteriori. In pratica preme e flette dita e cuscinetti plantari su qualcosa di morbido, alternando le zampe.

Non tutti i gatti lo fanno, quindi non allarmatevi se il vostro micio non lo fa.

Significato del gatto che fa la pasta

Il movimento di impastare fa parte del normale etogramma del gatto. Si tratta dunque di un comportamento naturale. Lo fanno sin da giovani, anzi, è normale che i gattini impastino. Lo fanno sulle mammelle della madre per stimolare la lattazione.

Solo che alcuni gatti tendono a mantenere questo comportamento anche da adulti. A seconda dell’oggetto (o del soggetto) su cui impastano, ecco che questo comportamento potrebbe assumere significati diversi.

Perché il gatto fa la pasta sulla coperta?

Molto spesso il gatto fa la pasta sulla coperta o fa il pane sui cuscini. In questo caso probabilmente lo fa per manifestare soddisfazione e tranquillità.

Perché il gatto fa la pasta su di me, sulla mia pancia?

Visto che impastare è un comportamento innato nei gattini, ecco che il gatto che fa la pasta sulla pancia di una persona è un semplice trasferimento del comportamento da gattini: in pratica trasferiscono il loro legame famigliare dalla madre a noi.

In generale si tratta di un comportamento messo in atto quando il gatto è felice, tranquillo e sicuro del suo ambiente e delle persone che lo circondano.

Talvolta può capitare che il gatto fa la pasta sulla pasta di una donna in gravidanza, ma il significato non cambia.

Perché il gatto impasta e fa le fusa?

All’apice della felicità ecco che il gatto impasta e fa le fusa contemporaneamente. Talvolta invece succede che il gatto fa la pasta con le unghie. Non lo fa con cattiveria, ma può essere che si sia eccitato un pochino di più. (LEGGI anche: Come e perché il gatto fa le fusa?)

Questo potrebbe essere giustificato anche dal fatto che le gatte non sterilizzate, quando sono in calore, si stendono sul fianco e impastano, tirando fuori anche le unghie.

Altre possibili motivazioni

Sono state date anche altre possibili motivazioni a questo comportamento:

a volte i gatti lo fanno per preparare il giaciglio dove andranno a dormire

comportamento di marcatura territoriale . I gatti hanno delle ghiandole nelle zampe che rilasciano ferormoni con cui marcano il loro territorio

. I gatti hanno delle ghiandole nelle zampe che rilasciano con cui marcano il loro territorio qualcuno sostiene che il gatto lo faccia per allenare zampe e artigli, ma questa ci sembra una spiegazione troppo in ottica umana e meno felina

Quando il gatto che fa il pane è indice di un problema?

Se fare la pasta per il gatto è un comportamento del tutto fisiologico e che assume mille sfaccettature diverse, ecco che talvolta potrebbe essere la spia di un problema. Questo succede quando:

il gatto impasta troppo . Se il gatto impasta tutto il giorno, potrebbe indicare una forma di ansia o stress . Come dicevamo prima, il gatto impasta quando si sente felice. Però dobbiamo considerare che, mentre compie questo momento, rilascia “gli ormoni della felicità”. Se dunque il gatto impasta di continuo potrebbe essere perché sente la costante necessità di auto-rassicurarsi, producendo e rilasciando serotonina . E se sente tale necessità vuol dire che c’è qualcosa che lo stressa e lo turba. Insomma, è un po’ l’equivalente nostro di mangiarci le unghie, tormentare le pellicine delle dita o mordicchiarci i capelli

. Se il gatto impasta tutto il giorno, potrebbe indicare una . Come dicevamo prima, il gatto impasta quando si sente felice. Però dobbiamo considerare che, mentre compie questo momento, rilascia “gli ormoni della felicità”. Se dunque il gatto impasta di continuo potrebbe essere perché sente la costante necessità di auto-rassicurarsi, producendo e rilasciando . E se sente tale necessità vuol dire che c’è qualcosa che lo stressa e lo turba. Insomma, è un po’ l’equivalente nostro di mangiarci le unghie, tormentare le pellicine delle dita o mordicchiarci i capelli ci sono nette variazioni del comportamento. Se un gatto che non ha mai impastato prima di punto in bianco inizia a farlo, appare un po’ sospetto. Magari contattate il vostro veterinario per organizzare una visita

quando oltre all’impastare si aggiungono comportamenti insoliti per quel gatto, ecco che è bene contattare il proprio veterinario. Può succedere che il gatto, oltre a impastare, improvvisamente cominci a miagolare in maniera strana ed eccessiva. Oppure tende a iper eccitarsi troppo fino a diventare aggressivo: ecco in questi casi potrebbe essere un campanellino d’allarme

Ti potrebbe interessare anche: