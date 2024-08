Perché i gatti fanno le fusa? Non solo perché sono contenti

Come fanno i gatti a fare le fusa? E perché le fanno? Ma è vero che le fanno anche quando stanno male? E perché il gatto morde e fa le fusa? Cerchiamo di dare una risposta a tutte queste domande

Non tutti i gatti fanno le fusa: è una verità universale. Ci sono mici che le fanno di continuo, sia da gattini che da adulti (basta anche solo guardarli e parte il ron-ron) e mici che non le fanno mai, anche quando sono palesemente molto felici. In molti tuttavia si chiedono come facciano i gatti a farle e perché le facciano. Beh, ci sono varie ipotesi.

Come fanno i gatti a fare le fusa?

Le fusa dei piccoli felini sono un suolo gutturale di gola doppio, frutto sia dell’inspirazione che dell’espirazione tramite la contrazione ritmica di muscoli laringei e diaframmatici. In realtà non solo il micio produce fusa, sono molte le specie feline capaci di farle. Ma non tutti i felini le fanno.

Se infatti i gatti emettono fusa fra i 25 e i 150 Hz (hertzs), ecco che i grossi felini che fanno parte del genere Panthera, dunque leoni, leopardi, giaguari e tigri, pare che non le facciano in quanto non hanno la giusta conformazione anatomica per produrle. Tuttavia i loro cuccioli possono produrre rumori similari, ma prodotti solamente nella fase espiratoria. Per contro, per, questi grossi felini possono ruggire.

Mici, linci, puma, gatti selvatici e piccoli felini in generale invece, emettono le fusa, ma non ruggiscono. Tuttavia qualcuno sostiene che anche il leopardo delle nevi, nel suo piccola, sappia farle, ma non ruggisca. E pare che anche il ghepardo possa farle, ma lui appartiene al genere Acinonyx.

Perché i gatti fanno le fusa?

Sono diversi i motivi per cui i gatti fanno le fusa, il che spiega anche perché possano esserci tipi di fusa diverse:

felicità e gioia (tipica anche dei gattini)

e gioia (tipica anche dei gattini) comunicazione

ansia o pericolo in vista

dolore e malattia

durante l’allattamento si parla anche di segnali di calma

richiesta di attenzioni da parte del proprietario

Alla luce di tutto ciò appare chiaro che assolvano a diversi scopi:

manifestare gioia, rilassamento e tranquillità ( gatto che fa le fusa quando dorme in braccio al suo umano)

in braccio al suo umano) favorire il rilassamento in situazioni di stress o malattia

chiedere attenzioni da parte del proprio umano (gatto che si mette vicino a noi a fare le fusa per chiedere di essere coccolato o di stargli vicino)

Le fusa dei mici sono rilassanti?

In effetti ci sono diversi studi che dimostrano come le fusa dei mici abbiano degli effetti rilassanti anche sulle persone. Se siamo nervosi o stressati, accarezzare un micio che fa le fusa aiuta a rilassarci. Questo anche a causa della frequenza di emissione delle fusa che è all’interno dei range terapeutici per l’uomo. (LEGGI anche: Come far rilassare i bambini con… le fusa dei gatti!)

Cosa vuol dire quando il gatto fa le fusa e morde?

Ci sono effettivamente gatti che fanno le fusa e mordono. Ma sono dunque felici o no? Considerate che ci sono miciche per mostrare affetto al proprio umano non si limitano a fare le fusa, strusciarsi o dare testate, ma danno anche dei morsetti affettuosi. Dunque in questo caso, il morsetto affettuoso potrebbe essere visto in tale ottica.

Ma se il morso è deciso e il micio soffia, può anche essere che abbiamo interpretato male quelle fusa. Magari non erano di contentezza o di richiesta di attenzioni, ma erano quelle di un felino nervoso o stressato.

Le fusa del gatto malato

Purtroppo non sempre le fusa dei gatti indicano benessere e felicità. Come abbiamo visto a volte i mici le usano per auto calmarsi in situazioni di stress. Ma ci sono anche felini che fanno le fusa in continuazione quando sono gravemente malati. In questi casi si parla di fusa pre-agoniche: gatti che sono vicino alla morte, infatti, cominciano a fare le fusa in continuo. Ma è un tipo di fusa diverso come frequenza e intensità rispetto alle fusa da benessere.

