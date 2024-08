Perché il tuo gatto si sdraia sulla tastiera del pc mentre lavori? Ti spiego tutti i motivi di questo dolce gesto

Ci sono varie motivazioni per cui i gatti si sdraiano sulla tastiera del pc: dalla condivisione, al calore sino al desiderio di attenzioni

A chi non è mai successo? Mentre cerchi di lavorare, magari in smart working, ecco che il tuo gatto si sdraia comodamente sulla tastiera del pc. Questo comportamento che può sembrare insolito e suscita qualche risata, ha diverse spiegazioni legate alle caratteristiche naturali dei gatti e al loro rapporto con i loro amici umani.

In primis i gatti sono animali curiosi e attenti a ciò che facciamo. Se trascorriamo molto tempo al computer, il gatto potrebbe voler condividere questo momento con noi. Vedendoci concentrati su qualcosa, pensano che possa essere interessante e vogliono partecipare. Non lo fanno per dispetto, ma per cercare di comprendere meglio la nostra routine e forse anche per starci vicini.

Un altro dei motivi principali per cui i gatti si sdraiano sulla tastiera è il calore emanato dal computer. Dopo un uso prolungato, i dispositivi elettronici tendono a riscaldarsi, offrendo una superficie calda e accogliente, ideale per un pisolino felino. Inoltre le leggere vibrazioni prodotte dal computer acceso possono essere rilassanti per i gatti, ricordando loro le dolci vibrazioni delle fusa.

Un modo per attirare attenzione

Non dimentichiamoci che le tastiere hanno il nostro odore, poiché vengono costantemente toccate dalle nostre mani. I gatti, con il loro sviluppato senso dell’olfatto, sono attratti dagli odori familiari che rappresentano sicurezza e comfort. Sdraiarsi sulla tastiera permette al gatto di sentirsi più vicino a noi, soprattutto quando siamo impegnati al computer.

Inoltre i gatti sono animali territoriali e amano marcare ciò che considerano parte del loro spazio. Sdraiarsi sulla tastiera è un modo per lasciare il loro odore e affermare il loro possesso su di te e sul tuo ambiente di lavoro. Questo comportamento è particolarmente comune se utilizzi un laptop anche fuori casa, poiché il gatto vuole ricordare a sé stesso e a te che quello è il suo territorio.

Sdraiarsi sulla tastiera è ovviamente anche un modo per ottenere attenzione. I gatti sanno che interferire con il computer attirerà il nostro sguardo e una carezza. È un loro modo di dirci che sono lì e che desiderano interagire con noi, nonostante i nostri impegni.

Chiaramente questo comportamento può essere di intralcio, soprattutto se sei di fretta o molto impegnato. Se vuoi evitare che il tuo gatto stia sulla tastiera, puoi creare un’area alternativa accogliente. Una coperta riscaldata o una scatola di cartone vicino alla tua postazione di lavoro possono diventare il nuovo posto preferito del tuo gatto, permettendoti di lavorare senza interruzioni.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: