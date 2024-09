Pelo del gatto, spia della sua salute: quando lo accarezzi fai attenzione a queste 5 cose

Fate attenzione quando accarezzate il pelo del gatto: le condizioni del mantello possono essere la spia di diverse malattie. Ecco a cosa fare attenzione

Il pelo del gatto è brutto o strano? Potrebbe essere la spia di una malattia. Anzi: di diverse malattie. E non tutte che coinvolgono direttamente la cute. Quando si vede il mantello dei mici opaco, spento o a mazzetti, si pensa sempre a una dermatite o a una patologia che parte dalla cute. Ma in realtà ci sono parecchie altre malattie a insorgenza da altri organi che possono influenzare il mantello dei mici. Così come, a volte, un pelo brutto potrebbe solamente indicare una scarsa toelettatura o manutenzione del suddetto.

Pelo del gatto: i segnali che indicano malattie

Anche osservare attentamente il pelo del gatto può essere un sistema per controllare lo stato di salute del nostro amico a quattro zampe. Se un mantello brutto a volte indica solamente un micio che magari non è stato spazzolato in maniera regolare, ecco che più spesso possiamo capire qualcosa sul gatto proprio osservando lo stato del suo mantello.

Pelo del gatto a mazzetti

Il pelo del gatto appare a mazzetti? Talvolta potrebbe indicare un leggero stato di disidratazione, tipico dei gatti con forme di insufficienza renale.

A volte il pelo è a mazzetti anche perché il gatto non si lecca e toeletta. Succede con i gatti pigri o obesi che, per ovvi motivi, semplicemente non ce la fanno a girarsi e leccarsi. Ed ecco che il sottopelo si accumula e può apparire a mazzetti. Ma a volte il gatto non si lecca semplicemente perché ha dolore in bocca a causa di stomatiti o fauciti.

Il pelo appare scolorito o con una strana tonalità rossiccia? Spesso capita quando il gatto si lecca troppo magari a causa di un prurito causato da pulci o da dermatiti allergiche alimentari. Considerate, poi, che anche una saliva proveniente da una bocca piena di tartaro o con piorrea potrebbe donare al pelo un colore più rossiccio.

Pelo del gatto secco

Il pelo del gatto appare secco o opaco? Se non sono presenti altri segnali di disidratazione (le pliche cutanee che rimangono sollevate, l’occhio infossato), ecco che magari il problema è solamente un’alimentazione non adatta a quel gatto.

Pelo dei gatti unto e appiccicato

Il pelo del micio è unto e appiccicato? Controllate che non si sia sporcato con della resina o con qualche sostanza collosa. In altri casi, invece, un pelo unto potrebbe indicare la presenza di un ascesso fistolizzato nascosto sotto il pelo. O anche il ristagno di urine.

Pelo dei gatti con forfora

Spesso il pelo dei gatti presenta della forfora. In assenza di altri sintomi potrebbe semplicemente indicare una carenza di acidi grassi nella dieta. In questo caso il mantello, oltre alla forfora, si presenta anche secco, opaco e spento.

Occhio però a non confondere la forfora vera con la Cheyletiella o con i pidocchi.

Pelo del gatto con nodi

Gatto a pelo lungo con nodi? Vuol dire che il gatto non viene spazzolato a sufficienza. Gatti a mantello lungo come i Persiani o i Maine Coon andrebbero spazzolati tutti i giorni, proprio per evitare lo sviluppo di nodi. Questo anche perché, solitamente, al di sotto dei nodi sono presenti anche forme di dermatite. (LEGGI anche: Acne felina, anche i gatti possono avere i punti neri)

Come prendersi cura del pelo del gatto?

Come avete visto, osservare con attenzione il pelo dei gatti può fornire tante e utili indicazioni sul loro stato di salute. Se notate qualche anomalia, contattate subito il vostro veterinario. A seguito della visita deciderà se siano necessari esami del sangue o esami più specialistici per risalire alla causa del problema. O se semplicemente il problema derivi dal fatto che il micio non viene spazzolato con sufficiente regolarità.

