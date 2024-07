Peli di gatto ovunque? Arriva la speciale cuccia che funge anche da toelettatura automatica (e che rivoluziona la vita)

Pawswing presenta una nicchia da toelettatura che rimuove i peli dei gatti in modo efficace, migliorando il benessere degli animali e riducendo le allergie

Ogni amante dei gatti conosce bene l’affetto travolgente per questi piccoli amici, ma è altrettanto consapevole dei peli che lasciano ovunque, trasformando la casa in un campo minato di ciuffi di pelo e ogni tipo di maglietta in vere e proprie pellicce alla Crudelia De Mon, ma niente paura! Pawswing ha ideato una soluzione che potrebbe cambiare tutto.

Ha l’aspetto di una lettiera, ma ha i superpoteri: la “nicchia” da toelettatura di Pawswing è dotata di pettini integrati che rimuovono i peli sciolti ogni volta che il vostro gatto decide di fare un giro. Un po’ come una spa per gatti, ma senza il conto salato e con sei spazzole cilindriche che catturano i peli alla fonte. Finalmente potrete dire addio a quei fastidiosi peli sui vestiti.

Pensata per rendere la vita più facile ai proprietari di gatti, questa nicchia riduce drasticamente i peli sparsi per casa: ogni volta che il vostro amico felino passa attraverso l’ingresso, il suo mantello viene pulito, riducendo così le potenziali allergie, un toccasana per i nasi umani più delicati!

La nicchia Pawswing possiede dei pettini che simulano la lingua del gatto, i quali offrono una toelettatura naturale e rilassante. E come se non bastasse, c’è anche un dispenser di premi integrato che invoglia il gatto a entrare. I peli raccolti finiscono in un apposito scomparto, mantenendo la casa ordinata e pulita.

Adatta a ogni tipo di gatto

La nicchia è perfetta per gatti di tutte le taglie, fino a 18 kg. L’ingresso regolabile e le spazzole morbide assicurano che anche i gatti più grandi possano utilizzarla comodamente. E non è tutto: la struttura è progettata per essere un rifugio sicuro e accogliente, dove i gatti possono rilassarsi e sentirsi protetti. Chi l’avrebbe mai detto che una nicchia potesse essere così versatile?

I proprietari di gatti che hanno provato questa nicchia non possono che lodarla. Molti affermano che i loro gatti ne sono entusiasti e che la quantità di peli in casa è notevolmente diminuita. Montarla è un gioco da ragazzi, e il materiale robusto resiste bene all’uso quotidiano. Un’innovazione che sembra mettere d’accordo proprio tutti.

Disponibile su piattaforme di crowdfunding come Indiegogo, o direttamente sul sito ufficiale di PawSwing al prezzo di 204 euro, potrebbe essere l’investimento perfetto per migliorare la qualità della vita del vostro gatto (e della vostra casa).

