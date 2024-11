Nodi di pelo sul gatto? Ecco perché è importante toglierli

Gatto pieno di nodi di pelo? Non è solamente una questione di pura estetica: ci sono anche diversi motivi di salute per cui è bene toglierli. Ma come fare per scioglierli?

Ma quanto sono belli i gatti a pelo lungo? Purtroppo, però, Persiani, Maine Coon o Norvegesi delle foreste hanno tutti un problema in comune: i nodi di pelo sul gatto. Fermo restando che si formano anche sui soriani a pelo lungo, la questione dei nodi di pelo sui mici non è solamente una questione di pura estetica. Ci sono anche dei precisi motivi di salute per cui non dovremmo mai lasciare tutto questo pelo aggrovigliato.

Perché si formano i nodi sui gatti a pelo lungo?

Sappiamo tutti che il mantello del gatto è formato dal pelo di copertura e dal sottopelo. Quando il pelo morto diventa eccessivo, ecco che si appiccica a quello vitale, creando delle palle di pelo che il gatto, leccandosi, contribuisce a rendere più compatte. Alla fine si forma un vero e proprio nodo che rimane appiccicato alla pelle del micio. Talvolta si formano delle vere e proprie piastre di nodi di pelo, anche molto grandi.

Talvolta i nodi, invece, si formano a causa di sostanze appiccicose, come la resina degli alberi, che cadono sul mantello dei mici.

I nodi di pelo si formano un po’ ovunque, ma ci sono alcune zone maggiormente interessate:

dietro le orecchie

sotto e intorno al collo

sulle zampe, sia anteriori che posteriori

sul retro delle zampe

a livello delle ascelle

sull’addome

a livello dell’inguine

sulla coda e nella zona del sottocoda

Il motivo per cui si formano tali nodi? Sono diversi:

il gatto ha parecchio sottopelo morto che non riesce ad eliminare con il solo leccamento del mantello

che non riesce ad eliminare con il solo leccamento del mantello il pelo lungo è più facile che si aggrovigli con il sottopelo in eccesso

talvolta capita che, per motivi di salute, il gatto non si lecchi più. Succede spesso con i gatti che hanno problemi di stomatite in bocca, che soffrono di qualche patologia, nei soggetti obesi o anche in mici anziani (LEGGI anche: Perché adottare un cane o un gatto anziano è la scelta migliore che tu possa fare)

mancata spazzolatura da parte dei proprietari

Nodi di pelo sul gatto e salute: perché toglierli?

Eliminare i nodi di pelo nel gatto non è una questione solamente estetica. In realtà tutti quei nodi possono provocare diversi problemi di salute al micio:

dermatite : al di sotto del nodo, la cute non riesce a “respirare” bene, motivo per cui, andando a vedere sotto al nodo, spesso si notano vaste aree di dermatite con arrossamento, forfora e squame cutanee

: al di sotto del nodo, la cute non riesce a “respirare” bene, motivo per cui, andando a vedere sotto al nodo, spesso si notano vaste aree di dermatite con arrossamento, forfora e squame cutanee zoppia o difficoltà di movimento : a volte ci sono nodi così estesi che letteralmente impediscono al gatto di camminare correttamente o di estendere e flettere le zampe. In molti casi i gatti arrivano anche a zoppicare

: a volte ci sono nodi così estesi che letteralmente impediscono al gatto di camminare correttamente o di estendere e flettere le zampe. In molti casi i gatti arrivano anche a zoppicare i nodi possono diventare un ricettacolo di germi, funghi, pulci, zecche, parassiti e larve di mosca.

Come eliminare i nodi di pelo sui gatti?

Un consiglio: cercate di eliminare i nodi di pelo quando ancora sono piccoli. Più diventano grandi, più fatica farete. Anche perché i gatti sono spesso insofferenti a tali manovre. In caso di gatto alquanto aggressivo o che non si vuole sottoporre in nessun modo alla procedura di eliminazione dei nodi, purtroppo sarà necessaria una sedazione.

Ma se il gatto è vagamente collaborativo, potete provare o a sciogliere o a tagliare i nodi. Partiamo dallo scioglimento del nodo:

afferrate delicatamente il nodo e provate a diradarne le maglie usando le dita

in caso di nodi molto duri potrebbe essere necessario usare un apposito balsamo per gatti per ammorbidirli

se sarete riusciti a districare efficacemente il nodo, pettinatelo con una spazzola a maglie fini o con gli appositi cardatori. Cercate di evitare di tirare il pelo o il gatto si girerà a mordere

Ma se il nodo così facendo non si riesce a districare? O se è molto grosso e compatto? Non rimane che tagliare il nodo:

prendete delle forbici con punte arrotondate

sollevate il nodo con le dita in modo da evidenziare dove si attacca alla cute

tagliate piano piano il nodo facendo attenzione a non tagliare la cute del gatto (considerate che il gatto durante la manovra potrebbe muoversi)

talvolta non si riesce a tagliare il nodo alla base. In questo caso tagliate il più vicino possibile e poi procedete a spazzolare il pelo residuo

Cosa non fare per eliminare i nodi di pelo del gatto?

C’è una cosa che spesso fanno i proprietari di gatti, convinti in tal modo di riuscire a eliminare i nodi di pelo, ma che in realtà peggiora solo la situazione. Stiamo parlando di fare il bagno al gatto.

A parte che se il gatto non è abituato, il bagno rischia di trasformarsi in un rodeo. Ma perché mai bagnare dei nodi belli solidi dovrebbe magicamente scioglierli? Fare il bagno non serve per togliere i nodi, anzi, peggiorate la situazione.

Ti potrebbero interessare anche: