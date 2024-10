Nel traffico, getta tre gattini dall’auto in corsa: uno muore (e solo una donna si ferma a salvarli)

Un automobilista ha gettato dal finestrino della sua auto tre gattini: uno è deceduto investito da un camion, mentre gli altri due sono stati salvati grazie alla chiamata tempestiva all’ENPA di una donna

Un terribile atto di crudeltà si è verificato lo scorso mercoledì 2 ottobre a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, dove un automobilista ha gettato dal finestrino della sua auto tre gattini lungo via Bessica, una strada molto trafficata. I cuccioli, di appena due mesi, sono stati lanciati a circa 50 metri di distanza l’uno dall’altro.

Purtroppo, uno dei gattini è stato investito da un camion che transitava sulla corsia opposta e non ha potuto evitare l’impatto. Gli altri due cuccioli, un maschio e una femmina, sono miracolosamente sopravvissuti e sono fuggiti nei campi adiacenti.

L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle 7:30, mentre pioveva e il traffico era congestionato. L’unica persona che ha reagito all’orribile scena è stata una donna che si trovava nella macchina dietro al responsabile. La testimone ha avuto la prontezza di scattare una foto alla targa della Volkswagen nera da cui i gattini erano stati lanciati, permettendo così di avviare un’indagine per identificare il colpevole.

I due cuccioli sono stati recuperati sani e salvi

Dopo aver assistito alla scena, la donna ha subito contattato i volontari dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), che sono giunti rapidamente sul posto per soccorrere i due cuccioli sopravvissuti. Spaventati e terrorizzati, i piccoli felini si erano rifugiati nei campi limitrofi, ma grazie agli sforzi dei volontari e dei genitori di una volontaria dell’associazione, sono stati recuperati sani e salvi. Attualmente i due gattini sono accuditi da una famiglia in attesa di essere adottati.

L’ENPA ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, che stanno ora indagando per risalire all’identità del responsabile. L’auto risulterebbe appartenere a un’azienda del territorio e gli investigatori stanno cercando di capire chi fosse alla guida al momento del fatto.

L’associazione ha espresso il proprio sconcerto per l’indifferenza di molti passanti che hanno ignorato il crudele gesto, sottolineando la gravità della situazione e l’aumento di episodi di maltrattamento sugli animali. Purtroppo, infatti, atti come questi sono ormai quasi all’ordine del giorno. Crudeltà ingiustificabili e ignobili che ahinoi continuiamo a documentarvi con sgomento, chiedendoci come sia possibile fare del male a esserini così dolci e indifesi che chiedono solo di essere amati.

GETTA DAL FINESTRINO DELL'AUTO IN CORSA 3 CUCCIOLI INDIFESI IN MEZZO AL TRAFFICO E AI CAMION"SE QUESTO È UN UOMO"… Posted by Enpa Bassano del Grappa on Friday, October 4, 2024

