Hai un gatto Siamese? Sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi e malattie fare attenzione

Se avete preso un gatto di razza Siamese, è bene conoscere quali siano le malattie acquisite, congenite ed ereditarie più comuni. Questo per potervi accorgere per tempo dell'insorgenza di eventuali sintomi e segni clinici

“Siam Siamesi, dal Siam, noi veniam…”, così cantavano i due gatti Siamesi presenti nel film Disney di Lilli e il Vagabondo. Diciamo che in quella pellicola questi mici erano dipinti come dei felini alquanto perfidi e dispettosi. Ma il Siamese è tutt’altro: gatto intelligente, si affeziona tantissimo ai suoi umani ed è estremamente comunicativo (sono dei grandi miagolatori). Tuttavia, come tutti i gatti, anche il Siamese non è esente da malattie, sia acquisite che congenite o ereditarie.

Le più comuni malattie acquisite del gatto Siamese

Come tutti i mici, anche il Siamese, nel corso della sua vita, può andare incontro allo sviluppo di malattie. Anzi: essendo molto longevo, ha anche più tempo per poterle manifestare. Eh sì, questo perché il Siamese è considerata una delle razze feline più longeve in assoluto: pensata che la durata di vita media di un Siamese è di 15-20 anni, ancora di più rispetto a un Maine Coon. (LEGGI anche: Quanto vivono i gatti? Qual è la durata di vita media di un micio?)

Numerose, dunque, le malattie acquisite che possono sviluppare. Come tutti i gatti, per esempio, possono contrarre malattie virali come la FIV, la FeLV o la FIP oppure parassitosi come l’emobartonellosi. Considerate, poi, che alcune malattie che andremo a vedere possono avere sia cause acquisite che congenite/ereditarie.

Ma eccole le malattie acquisite più comuni nel Siamese:

dermatite, anche su base allergica alimentare o dermatite allergica al morso delle pulci

otiti, sia ceruminose che da otoacariasi

congiuntivite

gengiviti, stomatiti e fauciti

tartaro

asma felina

diabete mellito

ipertiroidismo felino

iperparatiroidismo primario

insulinoma

cistiti e calcoli alla vescicale (urolitiasi)

cardiomiopatia con insufficienza cardiaca

chilotorace

insufficienza renale cronica

rottura del legamento crociato traumatica

artrosi

tumori (anche linfomi a localizzazione intestinale, mastocitomi, neoplasie mammarie, tumori a tiroide e paratiroidi, tumori pancreatici…)

Malattie congenite del Siamese le più frequenti

Nel gatto Siamese sono state descritte anche diverse malattie congenite (cioè presenti sin dalla nascita) che ereditarie (i cui geni sono trasmessi da genitori, nonni, antenati). Queste malattie possono manifestarsi subito, talvolta anche nel corso delle prime settimane o mesi di vita, talvolta anche dopo anni.

Per alcune di esse sono presenti anche dei test genetici (per poche a dire il vero). Sarebbe importante farli per capire quali gatti siano malati, portatori (sono gatti che nel DNA ospitano un gene malato, ma che non sono malati) o sani. Questo soprattutto perché bisognerebbe escludere i gatti malati e i gatti portatori dalla riproduzione, in modo da evitare di continuare a far nascere gattini malati.

Malattie cardiovascolari

Cardiomiopatia ipertrofica

Cardiomiopatia dilatativa

Fibroelastosi cardiaca

Dotto arterioso pervio

Paralisi atriale persistente

Malattie dermatologiche

Alopecia psicogena

Demodicosi felina

Lupus eritematosi sistemico

Alopecia della pinna auricolare felina

Epidermolisi bollosa delle giunzioni muco-cutanee

Ipotricosi congenita

Acromelanismo felino

Vitiligine

Leucotrichia perioculare

Sindrome di Aguirre

Malattie gastroenteriche

Palatoschisi

Megaesofago idiopatico congenito

Disfunzione pilorica

Shunt porto sistemico congenito

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Mucopolisaccaridosi 6 (malattia da accumulo lisosomiale)

Gangliosidosi

Lipofuscinosi ceroide

Sfingomielinosi

Displasia dell’anca

Coda ritorta (molti Siamesi e incroci di Siamesi nascono con un nodo sulla coda a diversa altezza, coda che appare più o meno ritorta)

(molti Siamesi e incroci di Siamesi nascono con un nodo sulla coda a diversa altezza, coda che appare più o meno ritorta) Vestibolopatie

Nistagmo congenito

Idrocefalo

Sindrome da iperestesia felina

Myasthenia gravis congenita

Epilessia

Malattie oculari

Strabismo (solitamente non causa problemi di vista)

(solitamente non causa problemi di vista) Atrofia progressiva della retina

Sequestro corneale

Glaucoma

Cataratta congenita

Degenerazione della retina

Altre malattie

Amiloidosi

