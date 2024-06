Gatto con la testa incastrata in una bottiglia di plastica: i nostri rifiuti stanno diventando trappole per gli animali

Bottiglie e lattine possono essere fatali per gli animali che vivono in strada come questo gatto. Schiacciale e non disperderle nell'ambiente. Occhio anche alle bottiglie tagliate e usate come ciotola dell'acqua, sono trappole

È stato visto mentre si era rintanato in un angolino in attesa di essere aiutato. Un altro gatto è finito prigioniero di una bottiglia di plastica tagliata, con la testa incastrata in questa.

L’allarme arriva stavolta dalla provincia di Matera. Siamo a Policoro, dove qualcuno ha segnalato il povero animale scattandogli una foto e facendola girare. All’appello si sono uniti diversi animalisti della zona che, attraverso post sui social, hanno chiesto ai residenti di tenere gli occhi aperti e intervenire quanto prima.

Quella maledetta bottiglia avrebbe potuto ucciderlo, sorte che purtroppo tocca a molti animali di strada. Questa storia ha però un finale diverso. Stando alle ultime informazioni diffuse da alcuni profili, il gatto sarebbe stato liberato per tempo.

Altri cani e gatti non hanno la stessa fortuna, il più delle volte a causa delle lattine. Spinti dalla fame, cercano resti di cibo nei cassonetti e si imbattono spesso in lattine riportano lesioni o, nel caso più grave, morendo soffocati.

Come questa vicenda ci insegna, i gatti possono essere intrappolati anche dalle bottiglie di plastica, quelle che comunemente vengono utilizzate come scodelle, tagliandole e riempendo il fondo d’acqua per abbeverare gli animali.

Anche queste sono assai pericolose. Il suggerimento è di evitare queste “ciotole” per scongiurare che gli animali possano restarne vittime. Schiacciamo le lattine, differenziamole correttamente assieme alle bottiglie di plastica e recuperiamole se le troviamo nell’ambiente.

È un piccolo gesto che non conta niente, ma che può salvare una vita.

