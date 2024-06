Gattino entra in campo durante una partita (e ruba la scena ai calciatori con la sua dolcezza)

Un gattino ha fatto un’irruzione sul terreno di gioco mentre si stava svolgendo una partita di calcio del campionato svedese, prima di essere dolcemente portato fuori dal campo

Un gattino si è preso tutte le attenzioni durante la partita di domenica tra IFK Värnamo e Mjällby, due squadre della prima divisione del campionato svedese. Nel bel mezzo del gioco, il felino è entrato in campo con entusiasmo, la coda alzata, attirando immediatamente l’attenzione di giocatori, tifosi e telecamere.

La sua incursione imprevista ha portato un momento di ilarità e tenerezza, distogliendo temporaneamente l’attenzione dalla competizione sportiva. Victor Larsson dell’IFK Värnamo, con prontezza di riflessi, ha gentilmente bloccato il gattino, impedendogli di continuare il suo “debutto” calcistico.

Successivamente il felino è stato consegnato a un membro della sicurezza, che lo ha portato fuori dal campo in modo sicuro. Dopo il divertente episodio, la partita è proseguita e l’IFK Värnamo è stato sconfitto dal Mjällby con un punteggio di 1-2.

Non è il primo caso simile con “invasioni” di animali

Il video che ha ripreso il momento ha rapidamente fatto il giro dei social media, con il filmato del gattino che ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti. Molti utenti hanno lodato la prontezza di Larsson nel gestire la situazione.

Alcuni tifosi hanno anche scherzato sul fatto che il gattino potrebbe portare fortuna al Mjällby, vista la loro vittoria finale. Questo episodio ricorda altri casi in cui animali come gatti e cani hanno interrotto eventi sportivi, portando momenti insoliti e divertenti, ma anche decisamente inaspettati, sia per i partecipanti che per gli spettatori.

Insomma, mentre il Mjällby ha portato a casa la vittoria, il vero vincitore della giornata è stato senza dubbio il gattino, che con la sua incursione ha regalato un sorriso a tutti e ha reso la partita di domenica memorabile per un motivo del tutto speciale.

